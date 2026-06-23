Barbara Bouchet ospite a Carmagnola per l'evento off di Movie Tellers

Fresca di Nastro d’Argento, l’attrice Barbara Bouchet sarà ospite per due sere della rassegna “Movie Tellers - La carovana del Cinema”, a cura di Piemonte Movie, nella tappa di Cuneo di martedì 30 giugno e nell’evento “off” a Carmagnola mercoledì 1° luglio.



È di queste ore, infatti, l’annuncio ufficiale che Barbara Bouchet ha vinto uno dei Premi Speciali ai Nastri d’Argento 2026 per la sua interpretazione in Finale: Allegro (Italia/Francia, 2026, 113’) diretto da Emanuela Piovano.

«È un premio che ho sempre sognato e desiderato, ma non pensavo che un giorno avrei potuto vincerlo: è stata una vera e propria sorpresa, che mi rende molto felice -dichiara Barbara Bouchet- Ho lavorato tanto per affrancarmi dal cliché che accompagnava la mia figura di attrice, e ci sono riuscita. Merito va anche alla mia regista, Emanuela Piovano, per avermi dato la possibilità di interpretare questo ruolo, grazie al quale ho ottenuto un riconoscimento così importante».



Finale: allegro è uno dei 12 film scelti per rappresentare le migliori produzioni “Made in Piemonte” all’interno della rassegna Movie Tellers, che martedì 30 giugno alle 21 sarà proposto -con ingresso gratuito- al cinema Monviso di via XX settembre 14 a Cuneo e mercoledì 1° luglio verrà

proiettato alle 21:30 nell’arena estiva del cinema Elios di Carmagnola (cortile dell’ex Mendicità Istruita, via Lomellini 16; ingresso 3,50 euro).



