Caluso–Hiroshima, nasce un gemellaggio Lions all’insegna di pace e fratellanza

Venerdì 12 giugno 2026, al Castello di Mercenasco, si è scritto un capitolo importante nella storia dei Lions International: il LC Caluso Canavese Sud Est e il LC Hiroshima Otagawa hanno ufficialmente sottoscritto un Patto di Amicizia, simbolo di pace, fratellanza e condivisione tra due culture lontane geograficamente ma unite dagli stessi valori.

Il risultato di tre anni di impegno e dedizione si è concretizzato in una serata indimenticabile, organizzata in occasione della Charter Night del quarantennale del LC Caluso. Un traguardo reso possibile grazie all'instancabile lavoro di figure di primo piano del panorama Lions internazionale: il PDG GWA (Past District Governor and Good Will Ambassador), Aron Bengio, il PID (Past International Director) libanese Samir Abou Samra e il PID giapponese Koji Tsurushima, che hanno saputo costruire i ponti necessari tra realtà mai collegate in precedenza.

Una scelta non casuale: perché Hiroshima

La scelta del club gemello non è stata né casuale né di ripiego. Hiroshima è stata cercata e voluta fin dal primo momento, come scelta simbolica e imprescindibile. Quale città, meglio di Hiroshima, potrebbe rappresentare quel ponte invisibile che attraversa il tempo e riunisce i valori universali di pace e fratellanza? La città giapponese, con la sua storia e il suo messaggio eterno di speranza e riconciliazione, incarna perfettamente lo spirito che ha animato questo percorso.

La cerimonia e i protagonisti

La firma del Patto di Amicizia si è svolta alla presenza del Governatore Giovanna Sereni e del PDG GWA Aron Bengio, in un'atmosfera di grande emozione e solennità. Una delegazione giapponese ha attraversato i continenti per essere presente a questo momento storico, composta dal Presidente Masayuki Kushi, dal Segretario Toshija Tanaka e dal Coordinatore Kazushige Sewake. A rappresentare il LC Caluso Canavese Sud Est hanno firmato il Presidente Enrico Gruner, Manuela Giacometti e Michele Perino.

Valori condivisi, un futuro comune

Il Patto di Amicizia non è un semplice atto formale, ma il punto di partenza di una collaborazione concreta e continuativa. L'obiettivo è promuovere la conoscenza reciproca di culture, usi e costumi diversi, sostenere i giovani studenti come costruttori del futuro, premiare i più meritevoli e mantenere vivo l'impegno verso le rispettive comunità locali — il tutto con una visione più ampia e aperta al mondo, in cui la pace e la condivisione occupano il primo posto.

L'appuntamento è già fissato

Il prossimo capitolo di questa storia di amicizia si scriverà in Giappone: nel 2027, il LC Caluso Canavese Sud Est sarà ospite del LC Hiroshima Otagawa in occasione del 50° anniversario della fondazione del club giapponese. Un nuovo appuntamento per rafforzare ulteriormente questo legame prezioso tra Italia e Giappone, nel segno dei valori che accomunano i Lions di tutto il mondo.