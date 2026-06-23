Vinovo in festa per la “Partita del Cuore”: sport, spettacolo e solidarietà al Chisola [FOTO]

Un impianto sportivo straripante di entusiasmo, un grande pubblico delle grandi occasioni e una straordinaria atmosfera di festa hanno fatto da cornice, nella giornata di domenica 21 Giugno 2026 alle 15, alla "Partita del Cuore" presso il centro sportivo del Chisola Calcio a Vinovo. L’evento è stato un microfilm e un importantissimo vettore per sensibilizzare il grande lavoro della Fondazione Tumori Msr (Muscolo Scheletrici Rari), contesto nel quale sono state anche felicemente effettuate delle donazioni destinate alla ricerca.

Emozioni in campo e un parterre di stelle

Nonostante il forte caldo, la sfida di 80 minuti (due tempi da 40') è stata spettacolare e si è chiusa sul 5-4 a favore della Rappresentativa del Sindacato Militari sulla Nazionale Attori e Cantanti. Il prato verde del Chisola Calcio a Vinovo ha visto brillare un parterre di ospiti eccezionale.

Tra le stelle dello sport hanno incantato il pubblico gli ex calciatori Simone Tiribocchi, Stefano Tacconi, l'attesissimo Michele Padovano, il talento di Fausto Rossi e la leggenda del calcio anni '80 e '90 Pietro Maiellaro (ex colonna di Bari e Fiorentina). Il mondo del grande schermo e della televisione è stato straordinariamente rappresentato dagli attori Bruno Torrisi e Angelo Russo (il celebre "Catarella"), affiancati da un ricchissimo cast di volti noti del cinema e dello spettacolo tra cui: Gaetano Solfrizzi, Fabio La Fata, Genzardi Filippo, Filippo Barreca, Giancottieri Francesco, Galeoto Francesco, Stefano Veneruso e Zenzola Francesco.

La manifestazione ha offerto anche importanti momenti di cultura e intrattenimento: lo scrittore Salvatore Martorana ha presenziato per presentare il suo acclamato libro dedicato a Vasco Rossi, mentre l'incredibile Mago Nazario ha stupito e intrattenuto il pubblico sugli spalti con i suoi numeri di magia. Durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, hanno presenziato il rapper emergente locale Ciro e dj Bomber di fama internazionale.

L'apertura solenne e le istituzioni sul campo

Il pomeriggio si è aperto sotto i migliori auspici grazie alla presenza della fanfara della brigata alpina taurinense, che ha deliziato il pubblico con un emozionante concerto iniziale per poi dare il via ufficiale alla gara eseguendo l'Inno di Mameli, cantato magistralmente dal tenore Marianna Rosa Cappellani.

Subito dopo l'inno, un momento di grandissimo rilievo istituzionale è stato segnato dal discorso ufficiale del vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone. Ad impreziosire il parterre delle autorità regionali erano presenti l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano e la Consigliera regionale Biglia. Ha risposto presente sul campo, scendendo direttamente in veste di giocatore, anche il consigliere del Comune di Torino Simone Fissolo.

A presentare e condurre l'intero evento è stata Valentina Caputo, già consigliere regionale e oggi figura molto attiva nel sociale. Sul rettangolo di gioco ha presenziato ufficialmente il presidente della Fondazione Tumori MSR, Marco Gioannini, affiancato dal momento più toccante della giornata: la testimonianza di Scharj, una ragazza guarita che è stata in cura presso il Cto di Torino e l'Istituto di Candiolo Irccs, che ha voluto condividere la sua straordinaria esperienza di rinascita.

La regia dell'evento

La perfetta riuscita della complessa macchina organizzativa è il frutto della stretta collaborazione tra il promoter e organizzatore Walter Caputo e il coorganizzatore dell'evento, il sindacato Militare "Mia Patria", rappresentato in prima linea dall'instancabile operato dei marescialli Gnarra e Pinnizzotto. All'evento ha preso parte attivamente anche Elisa Locci, presidente Nazionale del Sindacato Mia Patria. Un traguardo corale raggiunto grazie al prezioso supporto dell'Asd Ponderano, guidata dal presidente Prestia e dal vicepresidente Azzalin.

Fondamentale è stata l'ospitalità e la cooperazione del Chisola Calcio. L'organizzatore Walter Caputo ha ribadito la profonda gratitudine per lo straordinario lavoro svolto dall’intera dirigenza della società ospitante: il presidente Luca Atzori, il vicepresidente Antonio Caruzzo, il responsabile dell'attività di base Salvatore Caccialupi e Federica Fossi, responsabile della comunicazione.

Una giornata intera di sport, dettagli di colore e grandi ringraziamenti

La manifestazione ha vissuto di sport fin dalle prime ore della giornata. La mattina si è aperta con un avvincente torneo di calcio a 5, sapientemente coordinato da Giuseppe Cimino e Vincenzo Russo, che ha visto scendere in campo lo spirito di competizione di diverse compagini tra cui una squadra schierata direttamente da Iveco e Orecchia. La splendida giornata si è poi conclusa sul campo principale con un torneo giovanile dedicato ai bambini dell'annata 2017. Una vera e propria festa per i più piccoli, amplificata dalla presenza di Alessia Postigione, che ha colorato e pitturato i visi dei bambini in festa. Ad impreziosire ulteriormente l'esperienza del pubblico sugli spalti ci ha pensato il partner TuttoCapsule La Loggia, che ha coccolato e omaggiato i presenti con splendidi gadget dedicati.

La cura e l'allestimento dell'impeccabile scenografia dell'evento sono stati affidati a M.T. Chiarenza e materialmente preparati da Italiana Segnaletica, storico partner fisso e colonna portante al fianco di Walter Caputo nella realizzazione di tutte le sue manifestazioni ed eventi.

L’organizzazione esprime un profondo a tutti i volontari come Michele, Agostino, Teresa e Lorenzo che hanno prestato servizio, un ringraziamento a tutti i partner in quanto fornitori di collaborazioni che si susseguono fedelmente ad ogni evento, fornendo il proprio supporto come possibile per la perfetta realizzazione di queste importanti manifestazioni.

Il successo di questa edizione traccia la strada per il futuro: con l'entusiasmo di questo trionfo, Walter Caputo promette già nuove, grandissime emozioni per i prossimi eventi in programma sul territorio.