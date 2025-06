Bar di Barriera frequentato da clienti con precedenti: licenza sospesa per cinque giorni

Chiuso per 5 giorni un bar noto alle forze dell’ordine per la frequentazione da parte di clienti con precedenti penali. A deciderlo, un provvedimento di sospensione della licenza firmato dalla Questura.

Il locale, situato in via Malone, è stato controllato venerdì scorso dagli agenti del Commissariato Barriera Milano, impegnati in un servizio straordinario di pattugliamento. Durante l’intervento sono stati identificati diversi avventori, molti dei quali già noti alle autorità per precedenti penali di varia natura.

Non si tratta del primo episodio. In passato, tra ottobre 2024 e maggio 2025, altri controlli avevano evidenziato la presenza costante di persone pregiudicate. In una circostanza erano stati anche sequestrati oltre 300 grammi di khat e 30 grammi di marijuana, trovati nel locale e attribuiti a ignoti.

Ora una nuova sospensione temporanea dell’attività di somministrazione valida dal 23 giugno e per cinque giorni.