Novantacinque anni di ‘molta sostanza’: None festeggia i suoi Alpini

È in arrivo una giornata di manifestazioni, momenti commemorativi e conviviali organizzata dal Comune di None e dal Gruppo Alpini di None con la partecipazione della fanfara dei Congedati della Brigata Alpina Taurinense. Così si festeggerà sabato 27 giugno, il 95° anniversario dalla fondazione Alpini di None. “Novantacinque anni sono un traguardo importante per tutti noi, un dovere continuare con impegno a tenere alti i valori Alpini, per il bene del nostro gruppo e della comunità. Portando sempre avanti il motto: ‘poca apparenza, molta sostanza’” introduce il capogruppo ormai da 4 anni Elio Civera che porta avanti il lavoro svolto da tutti i suoi predecessori che si sono succeduti negli anni: Morra Giacomo, Ghio Michele, Gili Rinaldo, Pairotti Guido ed Erio Merino.

Tra le attività di volontariato svolte dal Gruppo Alpini di None, Civera ricorda l’impegno profuso durante la pandemia, con la raccolta e distribuzione di beni di prima necessità a favore delle persone in difficoltà. Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’iniziativa solidale che ogni anno, nel periodo natalizio, vede gli Alpini effettuare una donazione in favore del Centro San Giovanni di None.

I festeggiamenti del gruppo alpino, nato nel 1931, iniziano dalle 14,30 con l’attivazione di un servizio navetta con partenza dal parcheggio di via Beinasco, di fronte al Memoriale dei Caduti, e arrivo nell’area di ammassamento. Alle 15,30 è previsto il ritrovo nella sede del ‘Gruppo Alpini di None’, intitolata al generale Rubiano Gioacchino, in via Padre Angelico n. 2, con registrazione dei gagliardetti e saluti ai partecipanti.

Alle 16 inizia ufficialmente la manifestazione con l’alzabandiera e la sfilata per le vie del paese fino al Memoriale ai Caduti, accompagnata dalla fanfara dei Congedati della Brigata Alpina Taurinense. Durante il percorso saranno deposte corone d’alloro al monumento dei Caduti in piazza Cavour e al Memoriale ai Caduti. Seguiranno gli interventi delle autorità e i ringraziamenti ai partecipanti.

La giornata proseguirà alle 18 con la Messa nella cappella di San Giovanni, nei pressi del parcheggio della navetta. Al termine è previsto un rinfresco.

Le celebrazioni si concluderanno alle 20 con la cena alla cappella di San Giovanni. Le prenotazioni potranno essere effettuate nella sede degli Alpini fino a esaurimento dei posti disponibili.