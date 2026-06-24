Rivoli si trasforma nella capitale della cultura pop: torna “Libri in Piazza”

Attesi oltre 50 espositori e decine di ospiti provenienti dal mondo della letteratura, del fumetto e della creatività digitale, in piazza Martiri della Libertà e piazzale Portici, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno.

Per due giorni il centro storico si trasformerà in un grande villaggio culturale a cielo aperto con incontri con autori, presentazioni editoriali, area comics, creator digitali, workshop, spettacoli, danza, fitness, musica dal vivo e il tradizionale contest dedicato al mondo cosplay. L'inaugurazione ufficiale si svolgerà sabato 27 giugno con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine. A ricoprire il ruolo di padrino della quinta edizione sarà lo scrittore rivolese Piero Branca.

In piazza Martiri della Libertà troverà posto l'Area Libri con trenta stand dedicati a case editrici, autori e operatori culturali, mentre nel vicino piazzale Portici prenderà vita l'Area Comics, con oltre venti stand dedicati al fumetto, al collezionismo, ai giochi, all'artigianato creativo e alle nuove forme di espressione artistica. Illustratori, artisti, creator, realtà legate ai giochi di carte collezionabili, workshop e attività interattive renderanno l'area un punto di riferimento per gli appassionati della cultura nerd e pop.

Il palco centrale sarà il cuore pulsante della manifestazione, con un programma continuo dalle ore 10 fino alla serata. Tra gli appuntamenti in calendario figurano la presentazione del fumetto Il Grande Blek e Capitan Miki Vol. 2 con Salvatore Taormina, l'incontro Dalla realtà alla narrativa: modelli destrutturati con Alessandro Garlaschi e Katia Blacksmith, la presentazione del progetto Oscillando Oltre con Luca Martino e Andrea Grometto, oltre a numerosi momenti di approfondimento dedicati alla scrittura, all'editoria e alla creatività contemporanea.

Attenzione sarà dedicata anche ai nuovi linguaggi della comunicazione. Il Panel Content Creator offrirà un'occasione di confronto sulle professioni digitali, sui social media e sull'evoluzione della creatività online, mentre l'incontro con James Arvat accompagnerà il pubblico nell'universo Cyberpunk e nelle sue contaminazioni culturali.

Accanto agli appuntamenti letterari e culturali non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento. Il programma prevede le esibizioni di SallyFit Fitness, le performance dell'Accademica Danza, gli spettacoli musicali di Sofía e dei Galaxy Blades, il musical Le Festival di Generoso Pisapia e il mini concerto di Sofía dedicato alla presentazione del suo nuovo EP.

Tra gli appuntamenti più attesi della domenica torna inoltre il Cosplayers Contest, che vedrà salire sul palco partecipanti provenienti da tutto il Piemonte nei panni dei personaggi più iconici di anime, manga, videogiochi, cinema e fumetto. Una giuria dedicata valuterà interpretazione, costume e performance.

Il Sindaco Alessandro Errigo afferma: "Libri in Piazza è una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo crescere e rinnovarsi, diventando un appuntamento atteso e riconoscibile nel panorama culturale del territorio. Il suo punto di forza è la capacità di mettere in dialogo mondi diversi: la letteratura e il fumetto, la cultura tradizionale e quella digitale, gli autori affermati e i nuovi linguaggi della creatività contemporanea. Per due giorni il centro storico di Rivoli si trasformerà in uno spazio aperto all'incontro, alla scoperta e alla partecipazione, coinvolgendo cittadini, famiglie, giovani e visitatori. È questo il valore più importante dell'iniziativa: rendere la cultura accessibile, viva e condivisa, contribuendo al tempo stesso a valorizzare la città e i suoi spazi. Ringrazio la Pro Loco di Rivoli, le associazioni organizzatrici, i volontari, gli espositori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa quinta edizione. Invito i cittadini a partecipare e a vivere da protagonisti due giornate ricche di incontri, spettacoli, idee e passioni".

"Raggiungere la quinta edizione di Libri in Piazza rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. In questi anni la manifestazione è cresciuta costantemente, diventando un appuntamento atteso non solo dai cittadini di Rivoli ma da tutto il territorio piemontese. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la cultura in tutte le sue forme, creando occasioni di incontro, dialogo e partecipazione - afferma Rosy Donvito, Presidente della Pro Loco di Rivoli -. Libri, fumetti, musica, spettacolo e creatività convivono in un evento aperto a tutti, capace di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati. Ringrazio tutti i volontari, le associazioni, gli espositori e le istituzioni che hanno reso possibile questa importante edizione".

"Libri in Piazza rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa diventare un motore di aggregazione e crescita per una comunità – aggiunge Claudio Secci, Presidente di GSU – Gruppo Scrittori Uniti - Per GSU è particolarmente significativo contribuire a un progetto che mette al centro gli autori, la lettura e la diffusione della conoscenza, offrendo al tempo stesso spazio alle nuove forme di espressione artistica e narrativa. Questa manifestazione crea un ponte tra generazioni, linguaggi e passioni diverse, dimostrando che il libro continua a essere uno straordinario strumento di incontro e condivisione. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere due giornate ricche di emozioni, scoperte e cultura".

Grazie alla collaborazione tra associazioni culturali, realtà creative e istituzioni del territorio, "Libri in Piazza" conferma la propria vocazione inclusiva e innovativa, mettendo in dialogo letteratura, fumetto, arte, musica, spettacolo, cultura digitale e nuove forme di intrattenimento. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Rivoli e Sakura, GSU – Gruppo Scrittori Uniti e Street Events, con il patrocinio della Città di Rivoli e della Regione Piemonte.