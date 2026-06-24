Piazza d'Armi, dal punto verde la sfilata delle auto storiche verso il centro città [FOTO]

Festa oggi pomeriggio, 24 giugno 2026, al punto verde di piazza d'Armi, nel quartiere Santa Rita, per l'esposizione di una ventina di auto storiche, a firma della Famija Turinèisa.
L'evento, come ogni anno in occasione delle celebrazioni di San Giovanni, vede i partecipanti, con la presenza straordinaria delle maschere di Gianduia e Giacometta, sfilare nel tardo pomeriggio a bordo delle rombanti quattro ruote: con partenza da piazza d'Armi verso piazza Castello. "Piazza d'Armi - spiega il direttore artistico, Piero Ventre -, non è solo musica ma anche cultura".