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Eventi | 24 giugno 2026, 15:52

Piazza d'Armi, dal punto verde la sfilata delle auto storiche verso il centro città [FOTO]

L'evento, previsto per San Giovanni, a cura della Famija Turinèisa

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Festa oggi pomeriggio, 24 giugno 2026, al punto verde di piazza d'Armi, nel quartiere Santa Rita, per l'esposizione di una ventina di auto storiche, a firma della Famija Turinèisa. 

L'evento, come ogni anno in occasione delle celebrazioni di San Giovanni, vede i partecipanti, con la presenza straordinaria delle maschere di Gianduia e Giacometta, sfilare nel tardo pomeriggio a bordo delle rombanti quattro ruote: con partenza da piazza d'Armi verso piazza Castello. "Piazza d'Armi - spiega il direttore artistico, Piero Ventre -, non è solo musica ma anche cultura".

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Auto storiche in mostra a Piazza d'Armi

Philippe Versienti

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