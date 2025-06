Donna scippata in monopattino a Vanchiglia, Alessi (FdI): "Serve Daspo"

Ieri verso le 19 una signora in bicicletta è stata presa per il collo, scaraventata a terra e scippata della collana d’oro. Il tutto è avvenuto in via Balbo angolo con via Buniva, nel cuore di Vanchiglia. Gli scippatori in monopattino sarebbero due nordafricani

A denunciare l'episodio di microcriminalità la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi: sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e un'ambulanza, che ha portato la donna all'ospedale per le cure post caduta.

Un fenomeno, quello degli scippatori in monopattino, che sta diventando seriale in diverse zone della città. "Le scorse mattine - racconta Alessi - ho sentito urlare 'aiuto aiuto': sono corsa sul balcone e ho ancora visto lo scippatore sul monopattino che andava via e un signore a terra. Non si può camminare nella paura di essere scippati".

"Il sindaco Lo Russo è contrario al Daspo Urbano, ma forse sarebbe l’unico modo per diminuire i fenomeni di delinquenza sempre più frequenti" conclude l'esponente di FdI.

"La sicurezza - replica la coordinatrice alla 7 Marta Sara Iní - non è solo una questione di DASPO, ma un concetto più ampio che include la prevenzione della criminalità e la promozione di un ambiente sicuro per tutti". "La sicurezza urbana e pubblica richiede un approccio più completo" conclude la consigliera del PD.