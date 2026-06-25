A San Germano Chisone la Turinella organizza una cena per i nuovi bagni nella sua borgata

La Turinella propone ‘Access Party’, una cena finalizzata ad aiutare l’associazione a rinnovare i servizi igienici dell’area feste ‘La Rortia’, in borgata Turina.

L’area e il fabbricato in loco sono di proprietà del Comune di San Germano Chisone, con cui la Turinella ha una convenzione di usufrutto per la gestione. Al momento sono presenti due bagni, uno per i volontari e uno per il pubblico. “Per quest’ultimo, in futuro, c’è l’idea di trasformarlo in servizi per i disabili. Attualmente si punta, entro fine anno, a collocare dei nuovi bagni prefabbricati, per renderli maggiormente accessibili in occasione delle feste – afferma Monica Caffaratti, presidente dell’associazione La Turinella –. È un progetto che facciamo insieme al Comune”.

L’appuntamento per i soci e chi vuole di contribuire è per sabato 27 giugno alle 20, in borgata Turina. Oltre alla cena, si terrà un’asta di oggetti che i volontari dell’associazione hanno recuperato, sempre allo scopo di finanziare la costruzione dei bagni. Il costo è di 25 euro (opzione con menù vegetariano), gratis fino ai 4 anni e 10 euro fino ai 10 anni. Prenotazioni al 333 2994787.