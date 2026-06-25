Schermi accesi a Ivrea: torna il viaggio itinerante del "Cinema Diffuso"

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Ivrea l’atteso appuntamento con il Cinema Diffuso. L'iniziativa è promossa dalla Città di Ivrea in stretta collaborazione e a cura dell'Associazione Culturale Rosse Torri APS, storica realtà eporediese che vanta una consolidata esperienza pluridecennale nell'animazione culturale del territorio.

La rassegna di quest'anno si propone come un viaggio itinerante che toccherà 4 luoghi chiave della città, unendo il centro storico alle periferie attraverso un cartellone di 18 eventi complessivi, tra grandi film, cortometraggi di autori locali e incontri di approfondimento civile e sociale.

L'iniziativa offre a cittadini e turisti un'opportunità unica per scoprire e riscoprire Ivrea attraverso l'architettura delle sue strade, delle sue piazze e delle sue case, che trovano la loro vera linfa vitale nei racconti, nelle memorie storiche e nella pluralità delle visioni artistiche. Il grande cinema diventa così uno strumento straordinario di valorizzazione del territorio, capace di trasformare lo spazio fisico urbano in un teatro di riflessione attiva e di forte richiamo culturale. Il programma rispecchia fedelmente questa vocazione turistica e culturale, snodandosi in un percorso dinamico che unisce il fascino senza tempo dei bastioni storici del Castello alla suggestiva atmosfera di archeologia industriale del Parco dell'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa, integrando piazze e quartieri in un unico grande circuito dell'accoglienza.

L'architettura della rassegna si divide strategicamente tra arene storiche, piazze di quartiere e spazi di archeologia industriale.

Il Castello di Ivrea (Piazza Castello) sarà il cuore delle serate del lunedì (dal 13 luglio al 24 agosto, ore 21:30) con 7 grandi proiezioni a biglietto unico (5,00 €). L'apertura della rassegna avverrà proprio qui sabato 11 luglio con una grande Festa da ballo aperta a tutti (liscio, lindy hop, charleston e melodie swing) ad accesso gratuito. Una grande novità di quest'anno sarà la proiezione, prima di ogni film al Castello, di un cortometraggio firmato da filmaker locali.

Tre appuntamenti gratuiti, in programma il martedì sera (14, 21 e 28 luglio, ore 21:30) si svolgeranno nel Quartiere San Giovanni (Piazza Boves) portando il cinema d'autore a pochi passi da casa.

Il Quartiere Bellavista (Piazza 1° Maggio) sarà protagonista di tre proiezioni gratuite nei fine settimana di agosto (sabato 1, sabato 8 e venerdì 14 agosto, ore 21:30), realizzate in collaborazione con l'Associazione Bellavista Viva ODV.

Grazie alla felice sinergia tra Rosse Torri, l’Archivio Nazionale Cinema d'Impresa (CSC), la Libreria Mondadori di Ivrea e con la collaborazione di Spazi-O, la rassegna ingloberà anche i 4 appuntamenti dei mercoledì sera dal 1 al 22 luglio nel Parco dell'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa (Viale Liberazione 4). Ogni mercoledì si terrà un doppio appuntamento a ingresso gratuito: un dibattito/incontro tematico alle 18:30 con saggisti e autori, seguito dalle proiezioni cinematografiche alle 21:30.

In caso di maltempo, le proiezioni all'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa e nel quartiere Bellavista si sposteranno al coperto (rispettivamente nella saletta interna dell'Archivio e nel Centro Civico di Bellavista), mentre gli eventi previsti all'aperto al Castello e nel quartiere San Giovanni verranno annullati.