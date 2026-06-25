Con Zekyval, tornano sul palco delle generazioni di cavouresi

Parte oggi, giovedì 25 giugno, lo ‘Zekyval’, la rassegna canora e di balletti dell’oratorio San Lorenzo di Cavour. “Saranno circa 100 tra bambini, ragazzi e adulti che saliranno sul mega palco montato nel cortile. Ci sono inoltre due tensostrutture a disposizione” spiega Chiara Elisa, referente dell’oratorio che ha sede in piazza San Lorenzo 1. Sono 40 gli animatori che da oltre un mese preparano i bambini e i ragazzi per le esibizioni, mentre una sezione è dedicata agli adulti: “A volte si tratta di ex frequentatori dell’oratorio che partecipavano a ‘Zekyval’ già da bambini. Tuttavia l’occasione di esibirsi attira anche persone che non hanno mai frequentato le nostre attività” aggiunge Elia. Le esibizioni continueranno nei giorni successivi: venerdì 26 e domenica 28 giugno, con inizio alle 21.

Sabato 27 giugno sarà invece il momento dello ‘Zeky Party’ con inizio alle 19,30: la serata sarà dedicata al picnic sotto la Rocca e alla bingolata.

Durante tutta la durata dell’evento saranno inoltre attivi il servizio bar.

In occasione dei giorni di festa il lato ovest di piazza San Lorenzo sarà chiuso al traffico veicolare a con divieto di sosta dalle 19,30 alle 24.