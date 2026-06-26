Sgridati da due anziani, rispondono lanciando pietre e sassi

Due pensionati sono stati prima insultati e poi presi a sassate da un gruppo di giovani durante i festeggiamenti della festa patronale di Favria. L’episodio è avvenuto dopo che i due anziani avevano richiamato una decina di ragazzi, quasi tutti minorenni, che stavano lanciando pietre contro alcune auto parcheggiate.

La violenta reazione del gruppo di giovani

Il richiamo ha scatenato la reazione violenta del gruppo, che ha smesso di prendere di mira le vetture per rivolgere i sassi contro i due pensionati, rimasti feriti nell’aggressione. "Le conseguenze di questo gesto assurdo sono visibili sul corpo dei nostri anziani, tra ematomi e ferite, ma il danno più grave è quello inferto all’intera comunità", ha dichiarato il sindaco di Favria, Vittorio Bellone.

Il primo cittadino ha poi rivolto un appello alle famiglie dei ragazzi coinvolti: "Non si tratta di semplice vandalismo, ma di una vera e propria aggressione. Non ci saranno attenuanti né giustificazioni come il fatto che siano soltanto ragazzini. Le forze dell’ordine stanno già lavorando per identificare tutti i responsabili, incrociando le testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Chi ha sbagliato dovrà risponderne. L’educazione al rispetto e alla legalità nasce prima di tutto in famiglia, e i genitori devono assumersi la responsabilità del comportamento dei propri figli".

La solidarietà del Comune ai due pensionati

L’amministrazione comunale ha espresso vicinanza e solidarietà ai due pensionati aggrediti, ribadendo il proprio impegno per la sicurezza del paese. "Favria deve continuare a essere un luogo sicuro, dove il rispetto per gli anziani e per il prossimo rappresenta un valore fondamentale. Chi pensa di trasformare le nostre strade in una terra di nessuno troverà sempre la ferma opposizione delle istituzioni e dei cittadini onesti", ha concluso Bellone.