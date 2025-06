Lutto per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, è morto il padre Mario

Cordoglio del mondo politico ed istituzionale torinese per la morte di Mario Lo Russo, papà del sindaco Stefano Lo Russo.

Ricoverato in una struttura sanitaria, l'uomo si è spento oggi all'età di 83 anni. Ad esprimere la vicinanza al primo cittadino l'Arcivescovo di Torino Roberto Repole, il Vescovo ausiliare mons. Alessandro Giraudo e tutta la Chiesa torinese. "Per l’affetto e per l’amicizia - sottolinea la Diocesi di Torino - cresciuta in questi anni, per la grande riconoscenza al servizio generoso del Sindaco, abbracciamo Stefano e la sua famiglia assicurando ricordo e preghiera costante in queste loro faticose giornate di dolore".

Cordoglio per la perdita anche dal governatore Alberto Cirio: "A lui l’abbraccio mio e di tutto il Piemonte in questo momento di grande dolore”.

Condoglianze anche da parte del Consiglio Regionale, per voce del Presidente Davide Nicco: "La scomparsa di un genitore è un momento di grande sofferenza".

"Questo lutto - aggiunge - mi colpisce anche personalmente, perché il signor Mario era una bella persona che ho avuto il piacere di conoscere in numerose occasioni, essendo un associato della sezione bersaglieri del mio comune, Villastellone".

"Ci ha accompagnato con passione e costanza in tanti appuntamenti: la sua scomparsa lascia un vuoto importante anche nella nostra comunità", conclude Nicco. Cordoglio anche della Sala Rossa per voce della Presidente Maria Grazia Grippo.