Circoscrizione 4, completati i lavori di recupero degli spazi pubblici

Nei giorni scorsi, la Circoscrizione 4 ha visto ultimati importanti interventi di recupero e valorizzazione dell’arredo urbano e degli spazi pubblici di alcune aree verdi del territorio. A firmare il progetto sono stati i volontari di Piazza Ragazzabile Torino, il cantiere laboratorio di ecologia urbana nato con l’obiettivo di prendersi cura della città attraverso azioni concrete e partecipate.

A fare il punto sul lavoro svolto è Lorenzo Ciravegna, coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, che sottolinea l’importanza del contributo di cittadini attivi e appassionati nella tutela e nel miglioramento degli spazi pubblici. “Il loro impegno quotidiano rende più belle e vivibili le nostre aree verdi - spiega Ciravegna -, portando avanti un modello di cittadinanza attiva che fa bene alla comunità e all’ambiente”.

Gli interventi hanno riguardato il restauro e la riqualificazione dell’arredo urbano, come panchine e fioriere, oltre alla cura del verde pubblico, in diversi punti simbolo della circoscrizione. Spazi che d'estate potranno tornare a essere punti di ritrovo per famiglie, giovani e anziani, contribuendo a migliorare la qualità della vita.