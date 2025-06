Via Vibò diventa isola pedonale: telecamere attive dal 30 giugno, multe dal 1° agosto

A partire dal prossimo 30 giugno via Vibò, in zona Borgo Vittoria, cambia volto: inizia ufficialmente la sperimentazione dell’isola pedonale con l’installazione delle telecamere di controllo accessi, che resteranno attive in modalità non sanzionatoria fino al 31 luglio. Solo dal 1° agosto scatteranno le sanzioni, rendendo l’area completamente pedonale, salvo una finestra per il carico e scarico dalle 10.30 alle 12.30. I commercianti potranno anche chiedere il permesso per altri orari della giornata (ma solo per il transito per carico e scarico). Anche i residenti dovranno chiedere la registrazione della targa.

A confermare le tempistiche è l’assessora alla Viabilità del Comune di Torino, Chiara Foglietta, che ha sottolineato la necessità di rispettare il progetto così com’è: “Non possiamo spostare i banchi o compattare il mercato per agevolare l’uscita dal parcheggio. Quell’area non è un parcheggio, è mercatale. Sarebbero in multa. Dobbiamo trovare soluzioni alternative, ma quel tratto non sarà più adibito alla sosta”. Le fioriere, infine, verranno riposizionate.

Preoccupazioni dal territorio

Le reazioni, però, non si sono fatte attendere. Tra le voci critiche c’è quella di Andrea Ledda, presidente dell’associazione Quadrilatero, che sottolinea come i banchi del mercato in via Vibò siano sottoutilizzati: “Su 20 posti assegnati, solo 4 o 5 vengono realmente occupati. Sarebbe opportuno riposizionare i banchi verso via Vibò, così da permettere - con entrata da via Chiesa e uscita su via Villar - di utilizzare quel parcheggio per chi arriva in zona”.

Una proposta che, però, non sembra trovare accoglienza da parte del Comune, che ribadisce come quella porzione sia vincolata alla funzione mercatale. Anche Alfredo Ballatore, coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, chiede un passo in più verso il dialogo: “Ho chiesto un incontro a margine della commissione perché è indispensabile valutare le esigenze dei commercianti. C'è il rischio che vengano persi anche gli spazi attualmente utilizzati come parcheggio nell’area mercato di piazza Chiesa della Salute”.

Ballatore auspica che nei prossimi giorni gli assessori “accolgano la richiesta per un ulteriore incontro” al fine di definire l’assetto dell’area mercatale, bilanciando le esigenze di commercianti, residenti e mobilità sostenibile.

Per il coordinatore alla Viabilità della 5, Bruno Francavilla, la soluzione potrebbe essere quella di riformulare il plateatico. "Abbiamo chiesto un appuntamento con gli assessori Chiavarino e Foglietta per risolvere il problema. Magari andando a posizionare la posizione dei banchi che oggi montano su via Villar, spostandoli verso via Vibò".