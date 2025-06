Frontale a Villar Perosa tra auto e moto

Una moto e un'auto si sono scontrate a Villar Perosa sulla Provinciale 166, all'altezza del ponte del Bacino.

L'incidente è successo alle 19,15. Il centauro ha perso il controllo della moto scontrandosi con l'auto che procedeva in senso opposto. Ma fortunatamente entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale villarese per i rilievi del caso e per gestire il traffico.