Aperto il nuovo tunnel di Tenda, torna il collegamento tra Italia e Francia

Il nuovo tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, è stato aperto al traffico alle 12. Il transito è regolato a senso unico alternato in fasce orarie: oggi fino alle 21; domani, domenica 29 giugno, e tutti i week end successivi, apertura al traffico dalle 6 alle 21.

Orari

Nei giorni feriali le aperture previste sono dalle 6 alle 9; dalle 12:30 alle 14:30; dalle 18 alle 21. Il 16 e 17 luglio è previsto un nuovo tavolo con i francesi per l’estensione dal 18 luglio dell’orario 6-21 per tutta l’estate. La partenza all’inizio di ogni fascia oraria avviene sempre dal versante italiano.

Si precisa che i tempi di attesa per gli utenti provenienti dal versante italiano e quello francese sono di circa 30 minuti; il traffico sarà gestito da safety car che consentiranno il transito in sicurezza, regolando anche i passaggi alterati tra i due versanti. Per la prima apertura al traffico, oggi sono presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine per supportare la gestione della viabilità in stretta collaborazione con il personale Anas.

Il divieto

Anas ricorda che fino a settembre 2025 è previsto il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Questa interdizione è disposta in via precauzionale e sarà eliminata quando tutte le installazioni della galleria, già realizzate e collaudate, saranno gestite dal programma centralizzato.

L’apertura al traffico del nuovo tunnel di Tenda ripristina il collegamento tra Italia e Francia attraverso le valli Vermenagna e Roja e fu interrotto nell’autunno del 2020 dalla devastazione della tempesta Alex. L’apertura ha ricadute positive su ampi territori poiché ristabilisce il collegamento più breve tra la provincia di Cuneo, l’Imperiese e la Costa Azzurra.

L'esercitazione

L’apertura ufficiale al traffico del nuovo tunnel del Tenda è stata preceduta da un’esercitazione di Protezione civile alla quale hanno partecipato circa 100 volontari, che con 60 auto hanno effettuato i primi viaggi in condizioni di assoluta sicurezza. L’esito positivo dell’esercitazione, che si aggiunge ai numerosi test effettuati dagli organi preposti nei giorni scorsi, ha quindi confermato l’apertura che è avvenuta alle 12 con il via libera al passaggio dei veicoli dei cittadini della zona e dei turisti.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi ringraziano “tutti i volontari che hanno partecipato all’esercitazione, che hanno così consentito lo svolgimento dell’ultima verifica richiesta prima di poter finalmente aprire il nuovo tunnel al transito”.

Presente all’esercitazione l’assessore regionale al Commercio e Turismo Paolo Bongioanni: “Ho assistito ammirato all’esercitazione della nostra Protezione civile. Garantire la massima sicurezza alle nostre infrastrutture e la massima capacità di prevenire, intervenire e gestire emergenze e calamità naturali, come la tempesta Alex che ha isolato questa valle per cinque anni, è un requisito fondamentale per la sicurezza delle persone e la qualità della vita nei nostri territori. Ed è quindi un valore primario per favorirne lo sviluppo economico e l’attrattività turistica”.