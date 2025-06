Paura in Barriera, aggredito e derubato per una collana in pieno giorno

Nella giornata di sabato 28 giugno, un uomo di circa 60 anni è stato rapinato della sua collana d’oro da tre persone in monopattino, che lo hanno aggredito nel tratto compreso tra via Calvi e via Sempione (quartiere Barriera di Milano).

Rapinato in strada

Secondo quanto ricostruito, i tre rapinatori hanno strappato con forza la collana dal collo della vittima, provocandogli graffi e una forte contusione emotiva. Dopo il colpo, si sono dileguati rapidamente in direzione corso Giulio Cesare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, allertati dai presenti. Le forze dell’ordine hanno identificato la vittima e avviato le ricerche dei responsabili, anche grazie alla presenza di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

“Delinquenti da espellere”

A commentare duramente l’accaduto è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che punta il dito contro la situazione di insicurezza in Barriera di Milano. “Questi sono delinquenti senza scrupoli, pronti a tutto pur di recuperare il loro bottino quotidiano. Spero vengano riconosciuti e fermati al più presto”, afferma Marino.