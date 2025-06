La sala cinematografica riparte con Movie Tellers: 25 titoli made in Piemonte in tour con la Carovana del Cinema

Dopo un anno di pausa, riparte la carovana del cinema, Movie Tellers. Ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie, che mette al centro le sale cinematografiche di tutto il Piemonte, si svolgerà dal 2 al 31 luglio in 25 città delle 8 province delle regione.

25 i titoli scelti - 4 lungometraggi, 4 documentari, 17 cortometraggi - per una rassegna composta da 27 appuntamenti con 123 proiezioni totali che coinvolgono tutta la filiera piemontese, cui si aggiungono quattro eventi speciali. Una rassegna estiva che promette di animare le sale cinematografiche dei piccoli paesi in una commistione di cinema, food e incontri.

25 titoli come 25 sono gli anni di Piemonte Movie: “Movie Tellers è la sintesi perfetta di questo quarto di secolo di attività associativa - afferma Alessandro Gaido, presidente di Piemonte Movie e curatore del progetto Movie Tellers -. Lo abbiamo voluto sottolineare simbolicamente con i 25 comuni coinvolti in questa quinta edizione e i 25 film in cartellone. Territorio e cinema sono da sempre le due stelle polari nella nostra filosofia glocal: pensare globale e agire locale. Lo stop era legato a finanziamenti e abbiamo interrotto questa è una ripresa. Nel frattempo, non siamo stati fermi, anche grazie alla gestione del Cinema di Perosa”.

Gli ospiti

A fare la differenza in Movie Tellers è il diretto contatto con gli spettatori grazie alla presenza in sala di autori, protagonisti e professionisti, pronti a raccontare e raccontarsi. Gli ospiti di questo mese sono i registi Gianluca e Massimiliano De Serio, Davide Ferrario, Matteo Tortone, Alessandro Negrini, Andrea Icardi, Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo, le registe Beatrice Surano e Miriam Muraca, i produttori Enrico Cerasuolo e Fabrizio Nucci, l’attore Emilio Scarpa, il musicista e compositore Cristiano Lo Mele, i critici cinematografici Steve Della Casa e Fabrizio Dividi, e Gabriele Perrone, Coordinatore Laboratorio Digitale Cineteca Mnc.

“Sale luogo di incontro di importanza eccezionale - commenta Paolo Manera direttore Film Commission - è uno spazio pubblico di tutta la cittadinanza. Con questa rassegna si recupero lo Spazio Torino dimenticato dal Tff, che si concentrava delle produzioni indipendenti che nascevano dal territorio. Con Piemonte Movie valorizziamo qualcosa che succede tutto l’anno, come succede nelle sale tutti i giorni. Mi piacerebbe che i cinema lavorassero anche di più”.

I titoli

I quattro lungometraggi scelti sono Onde di terra di Andrea Icardi, Sulla terra leggeri di Sara Fgaier, L’ultimo viaggio di Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo, Zamora, esordio dietro la camera di Neri Marcorè. I titoli di cinema del reale che punteggeranno la rassegna estiva sono Canone effimero diretto dai torinesi Gianluca e Massimiliano De Serio, The Lost Legacy of Tony Gaudio di Alessandro Nucci, Calvino nelle città, di Davide Ferrario, La luna sott’acqua di Alessandro Negrini. I cortometraggi saranno Al termine della notte di Stefano Moscone, Choices&Changes di Miriam Muraca, Domenica sera di Matteo Tortone, Mefite di Beatrice Surano.

Per info e programma completo: www.piemontemovie.com/site/ .