Acqua Sant’Anna celebra 30 anni di storia con Arteaporté: il 30 giugno a Torino la premiazione della Call for Artists “Leggerezza”

Giunge al suo momento conclusivo la Call for Artists "Leggerezza", il progetto nato dalla collaborazione tra Acqua Sant'Anna e Arteaporté, che ha invitato artisti contemporanei provenienti dall'Italia e dall'estero a confrontarsi con uno dei valori più rappresentativi del brand. Per celebrare i suoi 30 anni di storia, Acqua Sant'Anna ha scelto di affidare ad Arteaporté e alla sua community di artisti contemporanei la realizzazione della grafica della bottiglietta celebrativa del trentennale, attraverso una call dedicata al tema della leggerezza.

L'iniziativa ha riscosso un grande interesse, raccogliendo numerose candidature che hanno interpretato il concetto attraverso linguaggi, tecniche e sensibilità artistiche differenti. La leggerezza è stata proposta agli artisti come un valore che va oltre la dimensione fisica dell'acqua: un concetto capace di evocare libertà, equilibrio, trasparenza, armonia con la natura ed essenzialità. Ogni partecipante è stato chiamato a trasformare questo tema in un'opera in grado di dialogare con l'identità del marchio e con i valori che Acqua Sant'Anna promuove da trent'anni. Tra tutte le candidature pervenute, sono stati individuati 30 artisti finalisti, protagonisti della mostra conclusiva che sarà inaugurata durante l'evento del 30 giugno 2026. Le opere selezionate rappresentano la fase finale del contest e testimoniano la varietà e la qualità della ricerca artistica contemporanea.

Nel corso della serata sarà proclamato il vincitore assoluto della Call for Artists: la sua opera diventerà la grafica ufficiale della bottiglietta celebrativa del trentennale di Acqua Sant'Anna, trasformando un progetto artistico in un elemento di comunicazione destinato a raccontare un importante anniversario aziendale.

L'iniziativa conferma il valore della collaborazione tra impresa e cultura e il ruolo di Arteaporté come piattaforma di incontro tra aziende e artisti contemporanei, capace di creare progetti che valorizzano la creatività come strumento di innovazione, comunicazione e dialogo con il pubblico. L'evento è aperto al pubblico e rappresenta un'occasione per conoscere i trenta artisti finalisti, scoprire le opere selezionate e assistere alla proclamazione del vincitore.