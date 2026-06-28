A Bricherasio la vespa torna a rombare: è in arrivo il raduno della Sagra della Costina

Le due ruote d'epoca tornano protagoniste a Bricherasio. Domenica 5 luglio, in occasione della tradizionale Sagra della Costina, la Pro loco di Bricherasio organizza la seconda edizione del Raduno Vespa. Un appuntamento che unisce la passione per le due ruote al piacere di trascorrere una giornata di festa nel cuore di Bricherasio, all'interno di una delle manifestazioni più attese dell'estate. “La prima edizione è andata molto bene: abbiamo avuto un centinaio di iscritti. Per questo abbiamo deciso di riproporre l'iniziativa ma cambiando le tappe del giro in modo da offrire ai partecipanti la possibilità di scoprire scorci paesaggistici nuovi” spiega Davide Bernardi, vice presidente della Pro loco.

Il raduno prenderà il via alle 9,30 con il ritrovo e le iscrizioni presso il salone polivalente di piazza don Morero 4. Alle 10,30 è prevista la partenza del giro panoramico, mentre alle 11,30 i partecipanti si ritroveranno per l'aperitivo a Il Palasët, offerto dalla stessa azienda agricola con Raspini Salumi, Enoi Enoteca e Caffaratti Macelleria.

La mattinata si concluderà alle 12,30 con il Pranzo del Vespino alla Sagra della Costina, con un menù che prevede tre antipasti, misto alla griglia con contorno, dolce, vino, acqua e caffè.

La quota di partecipazione al raduno è di 8 euro e comprende una borsa ricordo e l'aperitivo. Per chi desidera fermarsi anche a pranzo, il costo dell'iscrizione più il pranzo è di 25 euro, mentre il pranzo per gli accompagnatori è proposto a 20 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 58 41 326.