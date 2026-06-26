Falchera, teatro e videomapping per raccontare la memoria del quartiere: arriva "Le Nostre Stirpi"

Le storie di un quartiere diventano uno spettacolo. Venerdì 27 giugno, alle 21.30, piazza Astengo, a Falchera, si trasformerà in un palcoscenico all'aperto per ospitare "Le Nostre Stirpi", appuntamento conclusivo del festival "Nostos – Ritorno a Casa | Teatro Comunità in Festival 2026", promosso con il patrocinio della Circoscrizione 6.
L'iniziativa punta a valorizzare la memoria collettiva del territorio attraverso un linguaggio capace di unire teatro, tecnologia e partecipazione dei cittadini.
Uno spettacolo tra teatro e videomapping
"Le Nostre Stirpi" propone un racconto corale che intreccia testimonianze, immagini e narrazioni di generazioni diverse, ricostruendo l'identità di Falchera e il significato dell'appartenenza a una comunità.
Il videomapping dialogherà con la performance teatrale, trasformando lo spazio urbano in una scenografia dinamica dove memoria e contemporaneità si incontrano.