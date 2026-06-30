Ferito in strada con cinque colpi di pistola, trasportato d’urgenza al Giovanni Bosco

Paura a Chivasso, dove il 118 di Azienda Zero è intervenuto poco dopo le 11 di oggi, 30 giugno 2026, in via Paleologi (in pieno centro) per soccorrere un uomo di 48 anni, Francesco Ilacqua, ferito in strada. L'agguato si è verificato davanti al circolo Paolo Otelli: secondo le prime informazioni, sarebbe stato raggiunto alle gambe da alcuni colpi di pistola.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando è stato richiesto l’intervento urgente dei sanitari per un ferito a terra in condizioni critiche.

Trasportato al San Giovanni Bosco

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure all’uomo, stabilizzandone le condizioni prima del trasferimento in ospedale. Il paziente è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove è stato affidato all’équipe medica. Le condizioni dell’uomo risultano gravi, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli clinici.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso che hanno circoscritto l'area. Ilacqua, già noto alle forze dell'ordine, nel 2017 Francesco Ilacqua era stato arrestato nell'ambito di una vasta operazione dei carabinieri contro la criminalità organizzata nel chivassese.

Ipotesi regolamento di conti

Proprio per questo motivo le indagini dei militari dell'Arma sull'agguato di questa mattina starebbero tenendo in forte considerazione la possibilità che si sia trattato di un regolamento di conti.

Il padre Pietro, morto per cause naturali nel 2012, era ritenuto il mandante di alcuni tentati omicidi e indicato come ispiratore del triplice omicidio di San Martino al circolo Arci di Chivasso, nel 1987.