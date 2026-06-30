Le Vele Alassio: quattro eventi tra Ibiza e Alassio!

Le Vele Alassio si prepara a vivere una settimana intensa, confermandosi protagonista della nightlife estiva non solo sulla Riviera, ma anche sulla scena internazionale. Tra eventi esclusivi, DJ di primo piano e format di successo, il calendario propone quattro appuntamenti imperdibili.



Mercoledì 1° luglio — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND IBIZA

La settimana si apre mercoledì con uno speciale appuntamento fuori sede: Le Vele Alassio approda a Ibiza con il suo party Change Your Mind. Per l’occasione, i DJ Caal, Luca Donzelli e Proudly People porteranno il loro sound nell’esclusiva cornice del Tantra Ibiza, nel cuore della movida di Playa d’en Bossa. Un evento che celebra la crescente vocazione internazionale del Club e rappresenta un ideale ponte tra la Riviera ligure e l’isola simbolo del clubbing mondiale. L’invito è rivolto a tutti gli amici e ai fan de Le Vele presenti a Ibiza: appuntamento al Tantra per una notte che si preannuncia indimenticabile.



Giovedì 2 luglio — ore 23:00 — MAMACITA

Giovedì vi aspettiamo dalle ore 23:00 con l’attesissimo opening party di Mamacita, il format Latin Urban più amato d’Italia. Una notte all’insegna del ritmo, dell’energia e del divertimento che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate: l’appuntamento si rinnoverà ogni giovedì fino alla fine di agosto.



Promozioni della serata:

- Ticket d’ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Venerdì 3 luglio — ore 23:00 — FEELINGS

Venerdì, a partire dalle ore 23:00, spazio alle sonorità internazionali con l’opening party di Feelings, il party dedicato alla Afro House e all’Indie Dance. In consolle il DJ olandese Benja e Francis Key daranno vita a un viaggio musicale elegante e coinvolgente, creando un’atmosfera unica che accompagnerà il pubblico fino all’alba.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 4 luglio — ore 23:00 — STYLHERTZ

Gran finale sabato, dalle ore 23:00, con Stylhertz – “Where Music Meets Style”, l’evento che unisce musica, eleganza e tendenza in una delle serate simbolo dell’estate alassina. Protagonista della notte sarà Giovanni Ursoleo, che firmerà un esclusivo all night long, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale senza interruzioni fino all’alba.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima ora

dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Tre serate, tre identità diverse e un unico palcoscenico: Le Vele Alassio si conferma il punto di riferimento per chi desidera vivere il meglio dell’intrattenimento estivo ad Alassio, tra musica di qualità, ospiti d’eccezione, emozioni e un’atmosfera unica affacciata sul mare.

Oltre agli appuntamenti in programma, il format de Le Vele varca anche i confini nazionali con un’esclusiva serata a Ibiza, confermando la

vocazione internazionale del locale e la capacità di esportare il proprio stile in una delle capitali mondiali del divertimento.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Change Your Mind Ibiza at Tantra Ibiza - Wednesday, 1st July 2026



To change your life, you have to Change Your Mind.



Wednesday, 1st July 2026

From 11pm till late



TANTRA IBIZA

presents

CHANGE YOUR MIND IBIZA

Produced by

LE VELE ALASSIO



LINE UP

Caal

Luca Donzelli

Proudly People



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- VIP tables booking



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Prenotazione tavoli VIP Area



Evento Xceed:

https://xceed.me/en/ibiza/event/change-your-mind-by-le-vele-alassio-w-caal-proudly-people-tba/235694







Le Vele Alassio presents Mamacita Opening Party - Thursday, 2nd July 2026



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday, 2nd July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Opening Party



IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Andrea Pelizzari

Davare Wagwan

Rayden



PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-opening-party-thursday-2nd-july-2026/235212/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings Opening Party - Friday, 3rd July 2026



Come to Feel the Rhythm!



Friday, 3rd July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS

Opening Party



LINE UP

Benja

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-opening-party-friday-3rd-july-2026/235765/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 4th July 2026



Where music meets style!



Saturday, 4th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ



LINE UP

Giovanni Ursoleo



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-4th-july-2026/236036/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

