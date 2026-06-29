Due aperture straordinarie della Sala Gonin, il gioiello storico di Torino Porta Nuova

Primo appuntamento del nuovo calendario di aperture sarà la storica sala della stazione torinese, eccezionalmente visitabile nei fine settimana del 4-5 e 11-12 luglio e del 19-20 settembre.

Accompagnati da esperti del patrimonio storico, i visitatori potranno scoprirne la storia e le caratteristiche architettoniche. Realizzata nel 1864 come sala d'attesa riservata alla famiglia Savoia, la Sala Gonin prende il nome da Francesco Gonin, autore degli affreschi e di parte delle decorazioni che ne impreziosiscono gli interni.

Pareti e volte sono arricchite da un ciclo di pitture raffiguranti gli elementi naturali: la Natura, la Terra, l'Acqua e il Fuoco. Completano l'ambiente eleganti arredi d'epoca, pregiati rivestimenti lignei e un imponente lampadario in vetro di Murano, testimonianze del valore storico e artistico di uno spazio concepito per accogliere la famiglia reale sabauda in occasione dei viaggi ferroviari.



