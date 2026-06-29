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Eventi | 29 giugno 2026, 17:13

Due aperture straordinarie della Sala Gonin, il gioiello storico di Torino Porta Nuova

I fine settimana del 4-5 e 11-12 luglio e del 19-20 settembre

Due aperture straordinarie della Sala Gonin, il gioiello storico di Torino Porta Nuova

Dalla Sala Gonin di Torino Porta Nuova parte il programma di visite straordinarie con cui Fondazione FS Italiane valorizza e promuove il patrimonio storico delle stazioni ferroviarie italiane.

Primo appuntamento del nuovo calendario di aperture sarà la storica sala della stazione torinese, eccezionalmente visitabile nei fine settimana del 4-5 e 11-12 luglio e del 19-20 settembre.

Accompagnati da esperti del patrimonio storico, i visitatori potranno scoprirne la storia e le caratteristiche architettoniche. Realizzata nel 1864 come sala d'attesa riservata alla famiglia Savoia, la Sala Gonin prende il nome da Francesco Gonin, autore degli affreschi e di parte delle decorazioni che ne impreziosiscono gli interni.

Pareti e volte sono arricchite da un ciclo di pitture raffiguranti gli elementi naturali: la Natura, la Terra, l'Acqua e il Fuoco. Completano l'ambiente eleganti arredi d'epoca, pregiati rivestimenti lignei e un imponente lampadario in vetro di Murano, testimonianze del valore storico e artistico di uno spazio concepito per accogliere la famiglia reale sabauda in occasione dei viaggi ferroviari.

Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione sul sito www.vivaticket.it.

I bambini fino a 3 anni accedono gratuitamente se accompagnati da un genitore. Per informazioni e modalità di accesso per le persone con disabilità è possibile scrivere a salereali@fondazionefs.it.

Il calendario completo delle aperture e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Fondazione FS Italiane.

comunicato stampa

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