Al Palio dei Borghi di Villar Perosa trionfa il Cantun Russi

Un ritorno, dopo nove anni di stop, che ha riscosso successo. Per una settimana, da sabato 20 a sabato 27 giugno, a Villar Perosa i quattro borghi, La Piazza dei Nobili, il Quartè d’Zura, il Borgh del Fum e il Cantun Russi, che ha vinto nella serata conclusiva, si sono sfidati in sport come calcio, green volley e hockey su prato, giochi tradizionali e prove di abilità.

“Fino a venerdì sera era in vantaggio il Quartè d’Zura, che si è distinto a livello competitivo in tutte le discipline. Nel sabato pomeriggio erano in programma sfide in cinque discipline e il Cantun Russi è andato a pareggiare con il Quartè d’Zura – spiega Christian Bianciotto, del gruppo organizzatore dell’evento –. Quest’ultimo ha però sfortuna di avere pochi abitanti e quindi il Cantun Russi, nella finale di sabato sera al parco Finestra sulle Valli, l’ha superato durante il conteggio delle magliette di chi ha preso parte all’evento”.

La serata di sabato 27 ha visto la presenza di 600 persone, compresi i partecipanti. “È stato un successone questo palio dei borghi, ha superato ogni tipo di aspettativa, i partecipanti si sono comportati bene e siamo ovviamente molto soddisfatti del risultato. 500 persone hanno comprato la maglietta del proprio borgo e a queste, alla serata finale, si sono aggiunte 100 persone esterne”.

Il comitato organizzatore del Palio dei Borghi di Villar Perosa ha intenzione di riunirsi a breve per un bilancio. “Una parte di noi aveva esperienza, una parte no e ha portato nuove idee. Ci stiamo organizzando per una riunione in modo da parlare di ciò che è andato bene ma soprattutto di ciò che si può migliorare in vista della prossima edizione, che si terrà tra due anni”, conclude Bianciotto.