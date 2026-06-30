Carmagnola, tutto pronto per il ritorno della notte bianca

Sabato 4 luglio torna a Carmagnola uno degli appuntamenti dell'estate carmagnolese: la Notte Bianca di Via Torino, giunta alla sua quinta edizione. La manifestazione, promossa e organizzata dal Comune di Carmagnola in collaborazione con i commercianti della via, Ascom e Pro Loco, animerà Via Torino e le aree limitrofe con una serata ricca di eventi, spettacoli e occasioni di incontro pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

A partire dalle ore 20.30, la principale arteria cittadina si trasformerà in un grande spazio di festa dove musica, intrattenimento, spettacoli, animazione, proposte gastronomiche e iniziative commerciali accompagneranno il pubblico lungo tutto il percorso della manifestazione.

Protagoniste della serata saranno innanzitutto le numerose attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa, proponendo cene all'aperto, aperitivi, degustazioni, street food, pizze, grigliate, prodotti tipici, dolci, cocktail e tante altre specialità, contribuendo a valorizzare il commercio di prossimità e a creare un vivace percorso del gusto.

Lungo tutta Via Torino saranno inoltre presenti il mercatino degli hobbisti, i tradizionali Giochi di una volta, lo spettacolo itinerante del mangiafuoco Rafael Sorryso e il Mercatino delle Eccellenze del Territorio, con degustazioni a cura della SOMS Domenico Ferrero di prodotti del territorio.

Tornerà anche la partecipata area "Notte Manga", con videogiochi, fumetti, gadget, cosplay, giochi e intrattenimenti dedicati agli appassionati della cultura pop.

La musica accompagnerà l'intera manifestazione con proposte diffuse lungo il percorso. Tra gli appuntamenti principali figurano la serata Reggaeton organizzata dal Barcelona, la Serata Radio Italia con il gruppo I Belli da Vedere, l'intrattenimento musicale proposto da diversi locali della via e l'esibizione del Gruppo Musicale GRAMS.

Ampio spazio sarà dedicato anche allo sport e alla danza. Il pubblico potrà assistere alle esibizioni dell'ASD Olimpia Karate & Arti Marziali, della Gymnasium Kick Boxing e di Atletica Carmagnola, oltre a partecipare ai coinvolgenti balli in piazza proposti dalla Mambo Jambo Dance Carmagnola.

La manifestazione offrirà inoltre numerose occasioni di incontro, socialità e divertimento, confermando la Notte Bianca di Via Torino come un importante momento di valorizzazione del quartiere, delle attività commerciali e delle associazioni che contribuiscono ogni anno alla riuscita dell'iniziativa.

Hanno aderito alla manifestazione oltre trenta attività commerciali di Via Torino, che contribuiranno con proposte gastronomiche, esposizioni, musica, animazione e iniziative dedicate ai visitatori.

Modifiche alla viabilità - Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 16.30 di sabato 4 luglio alle ore 4.00 di domenica 5 luglio sarà vietato il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nel tratto di Via Torino compreso tra via Savonarola e via Bergamina/Salsasio. Nello stesso tratto saranno inoltre vietati la sosta e il parcheggio dei veicoli.

Il Sindaco Ivana Gaveglio dichiara: “La Notte Bianca di Via Torino è una manifestazione che ogni anno riesce a trasformare un'intera parte della città in un luogo di incontro, partecipazione e condivisione. È bello vedere come attività commerciali, associazioni e volontari lavorino insieme per offrire ai cittadini e ai visitatori una serata ricca di occasioni per stare insieme e vivere Carmagnola in un clima di festa. Ringrazio tutti coloro che, con entusiasmo e disponibilità, hanno contribuito anche quest'anno alla realizzazione di questa importante iniziativa.”

L'Assessore alle Manifestazioni Domenico La Mura aggiunge: “Giunta alla quinta edizione, la Notte Bianca di Via Torino continua a crescere grazie all'impegno condiviso di commercianti, associazioni e organizzatori. Anche quest'anno il programma propone musica, spettacoli, sport, animazione, intrattenimento e numerose iniziative pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. L'obiettivo è offrire una serata capace di valorizzare il quartiere, sostenere le attività economiche e creare un'occasione di socialità e divertimento per tutta la comunità.”