A Bricherasio, la Sagra della Costina riparte tra tradizione e nuove energie

Un centinaio di volontari al lavoro tra ‘veterani’ e ‘new entry’. Le serate con i dj e la prima volta dell’orchestra di Matteo Tarantino. Sono questi alcuni degli ingredienti dell’edizione 2026 della Sagra della Costina di Bricherasio. Gli appuntamenti con la carne alla griglia e con la musica prendono il via venerdì 3, per concludersi lunedì 6 luglio.

“Ci sono 4/5 ‘new entry’ nel gruppo dei giovani volontari che presteranno servizio durante la festa. In tutto, il loro gruppo è composto da una quarantina di ragazzi che affiancano i ‘veterani’, cioè i volontari storici della Pro loco” spiega Alberto Godino, presidente dell’associazione che organizza la manifestazione nella sua sede di piazza don Morero 4.

Durante le quattro serate si può cenare sul posto o prelevare l’assado da asporto. Domenica mattina c’è anche il pranzo mentre al mattino si svolgerà il Raduno Vespe e nel pomeriggio l’esibizione di danza dell’associazione Panda.

Il programma musicale della Sagra si apre con i dj e si chiude con il liscio. Venerdì 3 è in programma il dj set con Don Paolo, accompagnato dal cocktail bar e a ingresso gratuito. Sabato 4 torna alla Sagra dj Matteo Dianti, questa volta con la partecipazione speciale di Skar & Manfree.

La serata di domenica 5 c’è un altro ritorno: quello dell’orchestra I Roeri. Lunedì 6 luglio, invece, per la prima volta alla Sagra arriva l’orchestra Matteo Tarantino. Tutti gli spettacoli musicali sono a ingresso gratuito.