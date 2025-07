Eclectic Estival 2025: a Torino il jazz si intreccia con arte, sperimentazione e giovani talenti

L'estate di Torino si chiuderà in nome dell’eclettismo, tra jazz, arti visive, swing, performance e giovani promesse. Dal 19 al 21 settembre torna infatti Eclectic Estival, giunto alla quarta edizione, con un programma che intreccia linguaggi, artisti e luoghi. Protagonisti nomi internazionali, giovani emergenti e la splendida Villa Chiuminatto, cuore visivo e simbolico dell’evento, accanto al nuovo spazio musicale dell’Auditorium Orpheus dell’Educatorio della Provvidenza.

Musica senza confini e senza etichette

Il festival si apre venerdì 19 settembre con VenerdìGiovani, finale della rassegna Too Young To Jazz che premia giovani jazzisti under 35. Le tre band finaliste si esibiranno davanti a una giuria tecnica e popolare. In palio il Premio Extended Play, con la produzione di un EP professionale, offerto dalla Fondazione BuonoLopera.

Sabato 20 settembre spazio allo swing con Valentina Nicolotti e i ballerini del Carma Dance Studio, seguiti dal sorprendente Concerto Degenerativo del chitarrista e performer Carlo Doneddu, che fonde musica, teatro e poesia in una continua trasformazione scenica.

Gran finale domenica 21 settembre con l’attesissima Eclectic Band, formazione jazz creata ad hoc dal direttore artistico Federico Bonifazi con ben 5 fiati, ritmica e voce, che omaggerà Duke Ellington con arrangiamenti originali. Ospiti speciali: il trombettista turco Tolga Bilgin e la voce soul-jazz italo-algerina Badrya Razem, anche protagonista del secondo set con il progetto Close To You, raffinato omaggio a Burt Bacharach.

Villa Chiuminatto tra sogno e perturbante

Oltre alla musica, Eclectic Estival si distingue per l’attenzione alle arti visive contemporanee. A Villa Chiuminatto, residenza liberty del primo Novecento, prende vita una mostra collettiva a cura di Almanac, organizzazione torinese-londinese da anni impegnata nella promozione dell’arte emergente.

In esposizione i lavori dell’italiana Cleo Fariselli, dell’indonesiano Riar Rizaldi e dell’olandese Bo Wielders, accomunati da una poetica che esplora sogno, mistero, scienza e subconscio, attraverso video, disegni, fotografie e installazioni in dialogo con la storia e l’atmosfera della villa.

La mostra fa parte del programma After Estival, che ogni sera, a partire dalle 19.30, anima Villa Chiuminatto con talk, performance, degustazioni e momenti informali di confronto, curati anche dallo Young Board composto da sei giovani selezionati da AICS nell’ambito di Too Young To Jazz.

Formazione e futuro: il jazz come mestiere

Eclectic Estival guarda al futuro del jazz anche sul piano professionale: tutti i partecipanti a Too Young To Jazz e allo Young Board potranno accedere a due workshop post-festival dedicati ai temi fiscali per musicisti freelance e alle strategie di autopromozione, nell’ambito del progetto Suoni Futuri della Fondazione BuonoLopera. Un’iniziativa che ribadisce l’obiettivo del festival: creare connessioni reali e percorsi sostenibili per i giovani talenti della musica e dell’arte.

Un progetto culturale e solidale

Il festival è realizzato in collaborazione con numerose realtà cittadine, tra cui la cooperativa sociale Raggio, il Birrificio La Piazza, Lavazza e la Fondazione BuonoLopera. I proventi delle donazioni saranno destinati a Too Young To Jazz e Almanac, sostenendo concretamente il lavoro di chi promuove cultura e creatività tra le nuove generazioni. "Eclectic Estival rappresenta per noi un punto di riferimento per l’emersione dei talenti – racconta Maribel Lopera Sierra, fondatrice della Fondazione BuonoLopera –. Ogni giovane con una vocazione artistica merita un ambiente che lo supporti e lo valorizzi, perché la cultura è linfa per il progresso sociale".

Il programma

Venerdì 19 settembre

Ore 18.30 – Finale Too Young To Jazz | Auditorium Orpheus

Ore 21.00 – After Estival | Villa Chiuminatto

Sabato 20 settembre

Ore 17.00 – Swing Band + Concerto Degenerativo | Auditorium Orpheus

Ore 19.30 – After Estival | Villa Chiuminatto

Domenica 21 settembre

Ore 17.00 – Eclectic Band + Close To You | Auditorium Orpheus

Ore 19.30 – After Estival | Villa Chiuminatto