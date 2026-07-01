Nel 2026 asfaltature sulle strade della provincia di Torino per 8 milioni di euro

È in corso di realizzazione un importante programma di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza della Città metropolitana di Torino. I lavori possono comportare limitate modifiche temporanee alla circolazione e hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e il comfort della circolazione stradale. Viene eseguita la scarifica dello strato di usura ammalorato (in particolare nei centri abitati) e a seguire viene stesa un’emulsione bituminosa, finalizzata alla realizzazione di un nuovo strato di usura. Ripristini più profondi vengono realizzati ove necessario. L’appalto prevede anche la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale nelle tratte oggetto di intervento.

“Per la manutenzione straordinaria di circa 70 km di strade di competenza del nostro Ente nel 2026 abbiamo sinora avviato lavori per circa 8 milioni di euro. – spiega il Vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, che ha la delega alle opere pubbliche – Si tratta di risorse trasferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui utilizzo deve essere gestito dalla Città metropolitana, a cui spetta il compito di stabilire le priorità di intervento, bandire le gare d’appalto e programmare i lavori”.

La Direzione Viabilità 1, che ha competenza nelle vallate, nelle zone collinari e di pianura a nord, a nord-ovest e ad est di Torino, ha programmato per il biennio 2025-2026 interventi per un ammontare di circa 4 milioni di euro e una cifra pressappoco uguale viene investita dalla Direzione Viabilità 2, che comprende le strade provinciali ad ovest e a sud del capoluogo.

Nel territorio di competenza della Direzione Viabilità 1 sono stati programmati interventi sulla Provinciale 92 a Castiglione Torinese, sulla Sp 91 a Chivasso, sulla 500 e sulla 97 a Gassino Torinese, sulla 104 a Lauriano, sulla 39 a Lombardore, sulla 91 a Chivasso, sulla 500 a Volpiano, sulla 99 a San Raffaele Cimena, sulla 89 a Torrazza Piemonte e a Verolengo, sulla 40 e sulla 3 a Volpiano, sulla 80 ad Albiano d’Ivrea, sulla 73 diramazione 1 e sulla 74 a Chiaverano, sulla 228 a Piverone, ad Ozegna nella rotatoria sulla 41 all’incrocio con la 53, nella rotatoria all’incrocio sulla 53 a San Giusto Canavese, sulla 56 a San Martino Canavese, sulla 82 a Scarmagno, sulla diramazione 2 della 81 a Strambino, sulla 81 a Vische, sulla 460 a Locana, a Pont Canavese e a Sparone, sulla 39 a Lombardore, sulla 13 a Valperga nella rotatoria all’incrocio con la strada comunale della frazione Braidacorce, a San Carlo Canavese sulla Sp 21, sulla 22, sulla 19 diramazione 1 e sulla 720, sulla 24 diramazione 1 ad Alpignano, sulla Provinciale 1 delle Valli di Lanzo a Germagnano, sulla 33 a Groscavallo, sulla 24 diramazione 1 a Pianezza, sulla 177 a Rivoli e a Viù sulla 32 e sulla 197 del Colle del Lys.

Nella Direzione Viabilità 2 i lavori sono stati programmati sulla Provinciale 23 a Pinerolo e a Pragelato, sulla Sp 139 a Scalenghe e a Cercenasco, sulla 142 e sulla 142 tronco 1 a Candiolo, sulla Sp 122 a Carignano e Santena, sulla 128 a Poirino, sulla 29 a Pralormo, sulla 134 a Carmagnola, sulla 24 a San Giorio di Susa, sulla 203 a San Didero, sulla 174 a Beinasco, sulla 187 a Trana, sulla 184 a Villarbasse, sulla 143 ad Orbassano, sulla 6 diramazione 1 ad di Orbassano, sulla diramazione 2 della Sp 20 a Carignano, in un tratto significativo della Sp 20 tra Carignano e Carmagnola e sulla Sp 122 sempre a Carignano.