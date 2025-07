Tra cantieri, barriere e scadenze: la ciclabile Vallette-Centro pronta entro fine anno [FOTO]

Entro fine anno, Torino potrà contare su un nuovo asse ciclabile strategico: circa tre chilometri di pista che collegheranno Vallette al centro città, passando da via Traves a corso Grosseto, fino all’ingresso dell’Allianz Stadium. Un progetto da 1,5 milioni di euro, finanziato anche attraverso fondi del Pnrr, che punta a rivoluzionare la mobilità dolce nella zona nord-ovest della città.

L’intervento si inserisce all’interno del Biciplan cittadino e comprende, oltre alla realizzazione del nuovo tracciato ciclabile, anche l’adeguamento del manto stradale in corso Ferrara, tra via Traves e via delle Primule, con la sistemazione degli impianti semaforici e la costruzione di nuove isole pedonali per rendere più sicuri gli attraversamenti.

La situazione in corso Grosseto

Nonostante i progressi annunciati, non mancano le criticità. L’area di corso Grosseto, in particolare nel tratto da piazza Manno, continua a presentare segni evidenti di degrado: marciapiedi ciclopedonali invasi dalla vegetazione, materiali da cantiere abbandonati e la presenza di rifiuti.

A sollevare la questione è stata la consigliera della Circoscrizione 5 Federica Laudisa (Sinistra Ecologista) attraverso un’interpellanza protocollata a settembre 2024, in cui si denuncia il prolungato stato di abbandono del tratto e si chiedono chiarimenti in merito alle tempistiche di completamento e alla rimozione dei materiali residui.

Le segnalazioni arrivano soprattutto dai residenti delle cosiddette “Torri”, che lamentano una situazione di incuria persistente da oltre un anno, in una zona a alta densità abitativa. Una condizione che rischia di vanificare gli sforzi per riqualificare l’area attraverso la mobilità sostenibile.

Collaudo entro marzo 2026

Dal Comune arriva una rassicurazione sulle tempistiche: l’intero tracciato sarà completato entro fine 2025, mentre il collaudo finale è previsto entro marzo 2026, in linea con i vincoli imposti dal Pnrr.

Nel frattempo, entro fine luglio 2025, saranno terminati anche i lavori per l’allacciamento dell’Apl (Attraversamento Pedonale Luminoso) all’incrocio tra corso Grosseto e via Confalonieri, uno degli ultimi passaggi tecnici necessari alla piena funzionalità del percorso.