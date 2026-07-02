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Eventi | 02 luglio 2026, 11:47

All'Ecomuseo di Caravino domenica si inaugura la mostra “Reminiscenza”

L'esposizione visitabile fino al 30 agosto

All'Ecomuseo di Caravino domenica si inaugura la mostra “Reminiscenza”

All’Ecomuseo l'Impronta del Ghiacciaio, nel Comune di Caravino (Fraz. Masino), si inaugura domenica 5 Luglio alle ore 11.00 la mostra “Reminiscenza”, personale dell'artista cilena e italiana Astrid Fuchslocher H. che sarà visitabile tutte le domeniche fino al 30 Agosto 2026.

L'esposizione riunisce 18 riproduzioni di collage analogici che invitano il pubblico a intraprendere un percorso visivo legato alla memoria individuale e collettiva. Le opere affrontano temi quali il passato, la nostalgia, il passare del tempo, la memoria, l'identità, le trasformazioni sociali, le diverse esperienze della realtà, le relazioni tra passato e presente e le stratificazioni temporali che attraversano la vita contemporanea, offrendo uno sguardo poetico e al contempo critico sulla condizione umana.

Attraverso la tecnica del collage analogico, Astrid Fuchslocher H. utilizza immagini, materiali stampati e carte provenienti da pubblicazioni, documenti storici e materiali da collezione, in gran parte risalenti al XX secolo, per generare nuove connessioni narrative e simboliche. A partire da questi elementi, l’artista costruisce composizioni che invitano il pubblico a sviluppare molteplici letture: ogni opera può essere intesa come una ricostruzione visiva composta da vestigia di tempi e contesti diversi, in cui piccoli frammenti di storia acquisiscono nuovi significati dialogando tra loro. Servendosi di frammenti visivi, parole, segni e accostamenti evocativi, le composizioni si trasformano in spazi aperti di riflessione, dove memorie, esperienze e visioni si intrecciano dando origine a nuove associazioni, risonanze e interpretazioni. In questo intreccio tra realtà ed evocazione, il passato riaffiora come traccia, emozione e testimonianza. Il titolo “Reminiscenza” richiama proprio questo processo di recupero e rielaborazione di memorie, racconti e immaginari che, attraverso l’arte del collage, assumono nuove forme e significati.

Astrid Fuchslocher H. è artista e manager culturale. Vive e lavora in Piemonte e nel corso della sua carriera ha realizzato 10 mostre personali e partecipato a oltre 15 mostre collettive in Italia, Cile e Francia. Vanta inoltre oltre vent’anni di esperienza nella gestione culturale, maturata in istituzioni e organizzazioni culturali in Cile, Italia e Regno Unito. Ha conseguito un MSc in Arte Moderna e Contemporanea presso la University of Edinburgh (Regno Unito), studi resi possibili grazie a una borsa di studio finanziata dal Governo del Cile.

comunicato stampa

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