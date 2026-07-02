All'Ecomuseo di Caravino domenica si inaugura la mostra “Reminiscenza”

All’Ecomuseo l'Impronta del Ghiacciaio, nel Comune di Caravino (Fraz. Masino), si inaugura domenica 5 Luglio alle ore 11.00 la mostra “Reminiscenza”, personale dell'artista cilena e italiana Astrid Fuchslocher H. che sarà visitabile tutte le domeniche fino al 30 Agosto 2026.

L'esposizione riunisce 18 riproduzioni di collage analogici che invitano il pubblico a intraprendere un percorso visivo legato alla memoria individuale e collettiva. Le opere affrontano temi quali il passato, la nostalgia, il passare del tempo, la memoria, l'identità, le trasformazioni sociali, le diverse esperienze della realtà, le relazioni tra passato e presente e le stratificazioni temporali che attraversano la vita contemporanea, offrendo uno sguardo poetico e al contempo critico sulla condizione umana.

Attraverso la tecnica del collage analogico, Astrid Fuchslocher H. utilizza immagini, materiali stampati e carte provenienti da pubblicazioni, documenti storici e materiali da collezione, in gran parte risalenti al XX secolo, per generare nuove connessioni narrative e simboliche. A partire da questi elementi, l’artista costruisce composizioni che invitano il pubblico a sviluppare molteplici letture: ogni opera può essere intesa come una ricostruzione visiva composta da vestigia di tempi e contesti diversi, in cui piccoli frammenti di storia acquisiscono nuovi significati dialogando tra loro. Servendosi di frammenti visivi, parole, segni e accostamenti evocativi, le composizioni si trasformano in spazi aperti di riflessione, dove memorie, esperienze e visioni si intrecciano dando origine a nuove associazioni, risonanze e interpretazioni. In questo intreccio tra realtà ed evocazione, il passato riaffiora come traccia, emozione e testimonianza. Il titolo “Reminiscenza” richiama proprio questo processo di recupero e rielaborazione di memorie, racconti e immaginari che, attraverso l’arte del collage, assumono nuove forme e significati.

Astrid Fuchslocher H. è artista e manager culturale. Vive e lavora in Piemonte e nel corso della sua carriera ha realizzato 10 mostre personali e partecipato a oltre 15 mostre collettive in Italia, Cile e Francia. Vanta inoltre oltre vent’anni di esperienza nella gestione culturale, maturata in istituzioni e organizzazioni culturali in Cile, Italia e Regno Unito. Ha conseguito un MSc in Arte Moderna e Contemporanea presso la University of Edinburgh (Regno Unito), studi resi possibili grazie a una borsa di studio finanziata dal Governo del Cile.