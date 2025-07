Un guasto a un'ecoisola, in via Balbis 6, ha causato una fuoriuscita di liquami. Dopo la segnalazione dei residenti del quartiere San Donato, allarmati a causa degli odori nauseabondi, è intervenuta l'Amiat che ha preso in carico la segnalazione e sostituito il contenitore. L'area intorno, inoltre, è stata ripulita.

La segnalazione era arrivata anche per voce dei consiglieri di Forza Italia della Circoscrizione 4, Walter Caputo e Felice Scavone.