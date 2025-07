Giovani, griglie e Vespe: gli ingredienti della Sagra della Costina

Riparte con la serata dedicata ai giovani, introdotta e apprezzata lo scorso anno. La Sagra della Costina di Bricherasio torna venerdì 4 luglio con cene e musica alla sede della Pro loco di piazza don Vittorio Morero 4. “Siamo tornati ai quattro giorni di festa, non cinque come nel 2024. Abbiamo tolto la serata del martedì per conservare quella del venerdì dedicata ai giovani che ha avuto un buon riscontro lo scorso anno” spiega il presidente dell’associazione, Alberto Godino.

La cena a base di carne alla griglia sarà accompagnata, venerdì 4, dalla serata con dj set, musica da giostra e il live di Matt Joe. Sabato 5 saranno invece ospiti speciali gli Alencut, preceduti dal dj Matteo Dianti. Domenica 6 ci sarà invece la serata danzante con l’orchestra Luigi Gallia, mentre per lunedì 7 è attesa Federica Cocco.

La novità di quest’anno della Sagra della Costina è il raduno di Vespe che si svolgerà domenica 6. I mezzi si incontreranno alle 9,30 al salone polivalente (piazza don Morero) per un giro panoramico tra le colline con aperitivo e pranzo alla Sagra. Nel pomeriggio di domenica, spazio alla danza con la consueta esibizione dei ballerini dell’associazione sportiva Panda.