Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 luglio, in via Ascoli Graziadio a Torino, dove i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per l'incendio che ha interessato le cantine di un palazzo.

Evacuate otto persone

A causa dei fumi prodotti dal rogo, che hanno interessato il vano scala, sono state evacuate 8 persone, tra cui 2 neonati.

Numerose le squadre dei pompieri impegnate per domare le fiamme.