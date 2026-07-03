A Pianeta Leoncavallo arrivano gli sportelli gratuiti per i cittadini

Un luogo dove trovare risposte ai problemi quotidiani, ricevere un orientamento sui servizi disponibili e, in alcuni casi, semplicemente essere ascoltati. È questo l'obiettivo degli sportelli attivati negli spazi di Pianeta Leoncavallo, che propongono un calendario settimanale di servizi gratuiti rivolti ai cittadini.

L'iniziativa punta a rafforzare la rete di prossimità del quartiere, offrendo punti di riferimento facilmente accessibili per affrontare questioni legate alla casa, ai rapporti con i servizi pubblici, alla mediazione dei conflitti e al sostegno sociale.

Mediazione e supporto alle vittime

Tra le attività in programma c'è lo Spazio di prossimità, attivo il primo e il terzo martedì del mese dalle 10 alle 12. Lo sportello è dedicato alla mediazione dei conflitti e all'assistenza delle persone che hanno subito un reato, con l'obiettivo di fornire un primo supporto e indirizzare gli utenti verso i servizi più adeguati.

Un luogo di ascolto e orientamento

Ogni martedì, sempre dalle 10 alle 12, è inoltre aperto lo Spazio di confronto e orientamento, pensato per chi desidera condividere una difficoltà, ricevere informazioni o individuare le opportunità offerte dalla rete territoriale.

L'iniziativa vuole favorire un dialogo diretto con i cittadini, mettendo a disposizione operatori in grado di accompagnare le persone verso i percorsi più adatti alle loro esigenze.

Casa, affitti e bonus

I temi legati all'abitare trovano spazio ogni mercoledì, dalle 12 alle 14, con uno sportello dedicato alle emergenze abitative. Qui è possibile ricevere informazioni su affitti, rapporti con Atc, contributi economici, bonus casa e servizi disponibili per affrontare situazioni di difficoltà legate all'alloggio.

Servizi sociali e consolari

Il calendario si completa il sabato mattina, dalle 10 alle 12, con il servizio di segretariato sociale e uno sportello dedicato ai servizi consolari, realizzato in collaborazione con il Consolato del Marocco. Un'iniziativa che punta a facilitare l'accesso alle pratiche amministrative e ai servizi.