A Falchera "Spazio Astengo": casa per associazioni, laboratori e famiglie nel ricordo di Rodolfo Grasso

"In ogni quartiere va costituito un centro di vita" dedicato a Rodolfo Grasso. È questa la targa - con impresso il volto del "sindaco di Falchera", scomparso il 5 marzo 2025 - che capeggia all'ingresso del nuovo Centro Servizi “Spazio Astengo”, inaugurato questo pomeriggio. In piazza Astengo 10 i residenti troveranno servizi di prossimità, sportelli di orientamento, attività educative per bambini, giovani e famiglie, laboratori e iniziative culturali.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente dell’associazione Damamar Antonio Di Donna, l’assessore alle Politiche Sociali della Città di Torino Jacopo Rosatelli, la direttrice del Dipartimento Servizi Sociali della Città di Torino Monica Lo Cascio e il presidente del Comitato per lo Sviluppo della Falchera Domenico Raso.

Il ricordo di Rodolfo

"Vent'anni fa, la prima volta che sono venuto a Falchera da consigliere - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - mi ha accolto il sorriso di Rodolfo, che aveva la capacità di essere sensibile ed esigente al tempo stesso. La cosa più importante di questo quartiere sono le persone, come lui, che ne custodiscono il bello".

L’intervento di riqualificazione, realizzato con un finanziamento di 532mila euro del Pnrr, ha interessato l’intero edificio, sviluppato su due livelli e con una superficie interna di circa 240 metri quadrati e un’area esterna di 500 metri quadrati.

"Luogo che torna a vivere"

"Per noi questo non è semplicemente un edificio che riapre, ma un luogo che torna a vivere insieme al quartiere" ha il presidente dell’associazione Damamar Antonio Di Donna. "Da domani - ha aggiunto - inizia il lavoro più importante: dare valore a questo spazio con la presenza quotidiana, costruendo insieme una comunità capace di non lasciare indietro nessuno". A fargli eco Domenico Raso: "Dopo anni di abbandono, con questa riqualificazione vediamo la luce".

"Uno spazio come questo vale per i servizi che offre, ma soprattutto per le possibilità che crea - dichiara l'assessore Jacopo Rosatelli - Spazio Astengo sarà un luogo in cui persone, associazioni e istituzioni potranno incontrarsi, costruire relazioni e sentirsi parte di una comunità".

I lavori

I lavori hanno previsto un nuovo ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento degli spazi interni, degli impianti, così come delle facciate e del portico di ingresso, il restauro delle pavimentazioni in marmo esistenti e la realizzazione di nuovi pensilina e corrimano.

Particolare attenzione è stata infatti dedicata alla conservazione delle caratteristiche originarie dell’immobile, che rappresenta un elemento architettonico significativo della storia e dell’identità del quartiere di Falchera vecchia. Nella nuova sede trovano posto le attività e i servizi promossi dall'associazione Damamar ODV ETS e da altre realtà associative del territorio.