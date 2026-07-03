Festa di Vanchiglietta in corso Belgio, al via le adesioni per associazioni e realtà del territorio

La macchina organizzativa della festa di Vanchiglietta è ufficialmente partita. L’evento si svolgerà domenica 4 ottobre 2026 in corso Belgio, trasformando il quartiere in uno spazio dedicato ad attività, incontri e iniziative promosse dalle realtà associative del territorio.

Un appuntamento ormai atteso dalla zona. FederVie Piemonte ha pubblicato un avviso rivolto alle associazioni ambientali, culturali, sociali e sportive interessate a prendere parte alla manifestazione. La partecipazione sarà gratuita.

Come aderire all’iniziativa

Le associazioni interessate dovranno inviare la propria richiesta di partecipazione via email all’indirizzo federviepiemonte@gmail.com entro e non oltre venerdì 4 settembre 2026.

Nella domanda sarà necessario indicare: