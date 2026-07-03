Mezzo secolo per il Palio del Pappagallo di Prarostino con le balestre

Il Palio del Pappagallo, con la sfida tra le contrade nell’antica disciplina della balestra medievale, compie quest’anno 50 anni. Nato con il gruppo folcloristico prarostinese della Compagnia di Balestrieri di Roccapiatta, che rievoca la tradizione difensiva dei balestrieri nei territori pinerolesi, e organizzato con la collaborazione delle associazioni di Prarostino, si inserisce nella cornice nella 19esima Serata Medievale.

La manifestazione, sabato 4 luglio, inizierà già alle 17, nel centro storico di San Bartolomeo, con l’apertura della Porta del Tempo. La società cooperativa ValleVaraita Giocolegno proporrà giochi medievali per ragazzi e bambini, con una bancarella con articoli vari in legno, come spade e scudi., mentre il Gruppo storico Borgo Vecchio di Avigliana presenterà delle danze.

A partire dalle 19 street food medievale con gofri dolci e salati a cura dei Balestrieri e la ‘Taverna del ristoro’ con i panini medievali a cura del Gruppo Alpini e della Pro loco di Prarostino.

Seguirà il corteo medioevale con tamburi e bandiere e alle 22,30 sarà il momento del Palio del Pappagallo, la tradizionale sfida con le balestre, nell’Arena di via Grigli 4, tra le contrade di Prustin d’Amount (San Bartolomeo, Collaretto e Roccapiatta) e Prustin d’Aval (Gay, Rocco e Cardonatti). Chi ottiene il Palio, ovvero un bersaglio più piccolo dove si tira insieme, vince la freccia d’oro e un pappagallo in ceramica.