Kappa FuturFestival: il popolo della musica elettronica è tornato al Parco Dora [FOTO e VIDEO]

Kappa FuturFestival: il popolo della musica elettronica è tornato al Parco Dora

La carica del popolo della musica elettronica per il primo giorno di Kappa FuturFestival 2026. Da oggi il Parco Dora cambia pelle e torna a ospitare l’evento che come ogni anno attrae migliaia di persone da tutta Italia e non solo.

Tantissimi italiani (ma pure francesi)

Francia il Paese che ha staccato più biglietti finora (finora 82 mila), in linea come l’anno scorso. Il 68% sono italiani che hanno scelto di trascorrere il primo weekend di luglio sotto il sole torinese.

La tre giorni che mira a superare il record di 120 mila presenze dell’anno scorso durerà fino a domenica e vedrà salire sui sette palchi deejay del calibro di Diplo, Charlotte de witte, Skrillex, Sven Vath, Disclosure e Armin Van Buuren.

Tre giorni a tutta musica a Parco Dora

Il Parco Dora sarà poi pulito e sistemato dagli organizzatori del Kappa e tornerà a disposizione dei cittadini entro il 15 luglio.