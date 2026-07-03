 / Eventi

Eventi | 03 luglio 2026, 19:57

Kappa FuturFestival: il popolo della musica elettronica è tornato al Parco Dora [FOTO e VIDEO]

In migliaia per il primo giorno che sta sera vedrà salire sul palco per la prima volta Armin Van Buur

Kappa FuturFestival: il popolo della musica elettronica è tornato al Parco Dora

Kappa FuturFestival: il popolo della musica elettronica è tornato al Parco Dora

La carica del popolo della musica elettronica per il primo giorno di Kappa FuturFestival 2026. Da oggi il Parco Dora cambia pelle e torna a ospitare l’evento che come ogni anno attrae migliaia di persone da tutta Italia e non solo.

Tantissimi italiani (ma pure francesi)

Francia il Paese che ha staccato più biglietti finora (finora 82 mila), in linea come l’anno scorso. Il 68% sono italiani che hanno scelto di trascorrere il primo weekend di luglio sotto il sole torinese.

La tre giorni che mira a superare il record di 120 mila presenze dell’anno scorso durerà fino a domenica e vedrà salire sui sette palchi deejay del calibro di Diplo, Charlotte de witte, Skrillex, Sven Vath, Disclosure e Armin Van Buuren

Tre giorni a tutta musica a Parco Dora

Il Parco Dora sarà poi pulito e sistemato dagli organizzatori del Kappa e tornerà a disposizione dei cittadini entro il 15 luglio.

Chiara Gallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium