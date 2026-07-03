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Moncalieri, gli incivili sporcano e vandalizzano i giardini di via Juglaris
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Moncalieri | 03 luglio 2026, 10:45

Moncalieri Run, raccolti 1100 euro per la ricerca contro il cancro

Un successo anche la seconda edizione della manifestazione

Moncalieri Run, raccolti 1100 euro per la ricerca contro il cancro

Moncalieri Run, raccolti 1100 euro per la ricerca contro il cancro

"Ma quanto sei bella Moncalieri. E anche di corsa!" ha dichiarato il sindaco Lorenzo Mauro, celebrando il successo della seconda edizione della Moncalieri Run: sport e solidarietà insieme per andare alla scoperta della città.

Di corsa nella lotta contro il cancro

1.100 partecipanti hanno voluto 1.100 euro raccolti a favore della Fondazione Piemonte per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Otto chilometri con partenza da Piazza Vittorio Emanuele II, attraverso la collina di Moncalieri fino all’arrivo al Bosco del Re. "Un percorso unico, capace di raccontare la nostra storia e il nostro futuro. È emozionante vedere così tante persone scegliere di vivere Moncalieri insieme, passo dopo passo", ha aggiunto il primo cittadino.

m.d.m.

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