Dall’impossibilità del volo alle suggestioni del notturno

In totale 28 opere tra cui una piccola scultura. Due location e un terzo appuntamento a settembre. Stamattina a Vigone nell’ex Chiesa del Gesù di piazza Baretta è stata inaugurata la mostra ‘Francesco Casorati. Una passione razional-geometrica incantata’, curata da Francesco Poli e Luca Motto (ingresso libero). Oggi pomeriggio, alle 16, alla Galleria Scroppo di via Roberto d’Azeglio a Torre Pellice verrà inaugurata la parte torrese di questo percorso nell’arte del pittore torinese, legato a Pavarolo, nel Chierese.

“Le location sono due, ma la mostra è una – precisa Poli –. A Torre Pellice le opere seguono principalmente una disposizione cronologica, per conoscere le varie fasi della sua pittura. A Vigone invece sono esposti quadri emblematici su diversi temi che trattava”. Nelle opere ci sono gli uccelli e il tema dell’impossibilità del volo, ma anche il mare e il viaggio, così come la poesia del notturno.

Casorati è nato nel 1934 e morto nel 2013. Il suo legame con Vigone risiede in un’incisione per gli Amici della biblioteca Luisia, che hanno collaborato alla realizzazione della mostra a cavallo tra i due paesi.

“Vigone e Torre Pellice è il terzo anno che collaborano perché sono due Comuni accomunati dalla passione per l’arte contemporanea” spiega il sindaco vigonese Fabio Cerato. A cui fa eco la collega torrese Maurizia Allisio: “Quest’anno aggiungiamo un tassello in più con un’esposizione a Torino”.

Gli orari di visita, fino al 13 settembre, per Vigone sono sabato 16-18 e domenica 10,30-12,30 e 15-18, con possibilità di prenotare in altri orari (segreteria@comune.vigone.to.it), chiuso dal 10 al 14 agosto.

A Torre invece martedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,30, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e domenica 12 luglio, 23 agosto e 13 settembre dalle 16 alle 19.

L’esposizione torinese aprirà invece dal 17 settembre alla Fondazione Amendola di Torino, “dove proporremo una parte della mostra, a cui aggiungeremo una sezione di grafica” conclude Motto.