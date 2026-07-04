Da Locana a Noasca, con il Festival Gran Paradiso Dal Vivo lo spettacolo arriva in quota

Fino al 19 luglio, il Festival Gran Paradiso Dal Vivo offre una occasione unica per gustare 9 spettacoli emozionanti e coinvolgenti nella valli piemontesi del Parco e nei comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana. Tanti spettacoli al mattino, al pomeriggio o alla sera, con la presenza di proposte per tutti i gusti e per tutti i tipi di pubblico, immersi nella natura del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Oltre agli spettacoli tanti momenti “extra” nei quali scoprire i prodotti tipici, la storia e le tradizioni del territorio; inoltre sul sito web sono presenti anche strutture ricettive convenzionate con il Festival che riconoscono un sconto del 10% ai partecipanti, per chi vuole soggiornare in zona.

La settimana seguente il festival presenta Venerdì 10 luglio a Locana con ritrovo alle 20,30 in località Verné (zona ponti romanici) lo spettacolo itinerante “Demetra e Persefone” di O Thiasos TeatroNatura scritto e narrato da Sista Bramini; con Sista Bramini, Camilla Dell’Agnola, Nora Tigges, polifonie tradizionali arrangiate da Francesca Ferri e interpretate da Camilla Dell’Agnola e Nora Tigges. La compagnia di Roma specializzata in TeatroNatura ispirato ai miti presenta il doloroso pellegrinaggio di Demetra, potente dea della natura alla ricerca della figlia perduta e la gioia del suo ritrovamento. La narrazione, intrecciata ai canti polifonici della tradizione mediterranea, evoca il mistero della forza germinativa e ricorda la nascita mitica delle stagioni fondendola con il drammatico passaggio dalla cultura matrilineare a quella patriarcale. (in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso l’Anfiteatro in Piazza Gran Paradiso - Casermette) Extra: alle ore 19 marenda sinoira presso Impero Green di Locana.

Sabato 11 luglio il Festival si sposta a Frassinetto presso la chiesa di Santa Croce della borgata Chiapinetto alle 17,30 con lo spettacolo “Strada Carrara” di Laura Curino, Titino Carrara con Titino Carrara. Lo spettacolo è una partitura per attore solo che racconta l’infanzia dell'attore stesso, in una delle ultime famiglie d’arte girovaghe italiane. Tra carovane, teatri mobili e spettacoli improvvisati nelle piazze, Strada Carrara intreccia memoria personale e storia collettiva, restituendo la magia di un mondo teatrale nomade oggi quasi scomparso. È una riflessione sulla diversità, sull’identità artistica e sulla lotta per sopravvivere facendo dell’arte l’unico mestiere possibile. (in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Salone Polivalente) Extra: dopo lo spettacolo light dinner con l’artista presso Mason ‘d Bartrumé

Domenica 12 luglio invece a Noasca, con ritrovo presso l’Albergo La Cascata alle ore 18, si svolgerà lo spettacolo itinerante, adatto anche alle famiglie, “Voci dal Bosco” del Teatro Selvatico, di e con Elena Borgna. Un viaggio comico e poetico per una sintonizzazione tra specie diverse. Lo "Spirito Selvatico" entra in contatto con le radici degli alberi, che prendono parola presentandosi come personaggi grotteschi e bizzarri, intrecciando i destini umani a quelli di piante e funghi del sottobosco. (In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al PalaNoasca) Extra: Dopo lo spettacolo Aperitivo del Re presso il PalaNoasca a conclusione di Noasca da Re

I prossimi spettacoli:

ven 17 luglio ore 21,30 – Piazza chiesa parrocchiale Ronco Canavese – Margherita Hack una stella infinita – Laura Curino

sab 18 luglio ore 17 – Salone Grand Hotel Ceresole Reale – Re di Carte – Compagni di viaggio

dom 19 luglio ore 17 – Loc. Sacairi Valprato Soana – I colori del branco - Pandorama

Dato il contesto montano e la natura itinerante di molti spettacoli, si raccomanda al pubblico di dotarsi di abbigliamento e calzature adeguate alle escursioni in montagna e di prevedere capi caldi per gli spettacoli serali soggetti a sbalzi termici. Tutti gli eventi sono confermati anche in caso di maltempo e si sposteranno al chiuso nelle strutture indicate.

La capienza degli spettacoli è limitata per contenere l’impatto sull’ambiente e garantire l'efficacia delle performance nella natura. È fortemente consigliata la prenotazione o l'acquisto online. Il biglietto intero costa 8 euro, la Formula 2 con due biglietti costa 12 euro, mentre il ridotto (per under 25 e residenti nei comuni del Festival) costa 5 euro. Tutti gli eventi Extra sono esclusivamente su prenotazione.

Per Contatti e Prenotazioni www.granparadisodalvivo.it +39 346 2422756 oppure biglietteria@cdviaggio.it La biglietteria risponde al telefono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 e, nei giorni di spettacolo, fino a un'ora prima dell'inizio.