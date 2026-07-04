Le Giallocomiche del commissario Agenore Pautasso sbarcano alla Crocetta

Una formula di successo che da oltre dieci anni conquista le serate torinesi – unendo teatro comico, mistero e coinvolgimento attivo degli spettatori – si prepara a una nuova svolta. Una novità dal suo debutto nel 2014, la rassegna Le Giallocomiche del commissario Pautasso concentra la sua intera programmazione 2026-2027 in un unico, prestigioso polo culturale nel cuore del quartiere Crocetta: il Teatro Orfeus dell’Educatorio della Provvidenza a Torino. La nuova stagione, che accompagnerà il pubblico da ottobre a maggio, non si limita a stabilirsi in una casa fissa ma raddoppia gli appuntamenti, in una programmazione pensata per tutte le esigenze: venerdì sera, ideale per staccare la spina dopo una settimana di lavoro, con inizio alle 21.30.

La domenica pomeriggio, concepito in un'atmosfera più rilassata – inizio alle 16:00 – pensato su misura per le famiglie e per chi ama godersi il teatro nelle ore diurne. "Trovare la continuità dello stesso palco per entrambe le formule è per noi un traguardo importantissimo" afferma Valter Carignano, regista e attore protagonista in scena insieme a un cast eccezionale. "Ci permette di curare al meglio l'accoglienza, mantenendo intatto lo spirito interattivo e amichevole che il nostro pubblico ha premiato in questi anni". La rassegna si inserisce nel ricco cartellone dell'Auditorium Orpheus dell'Educatorio della Provvidenza, una delle istituzioni culturali più antiche di Torino (fondata nel 1722) situata in Corso Trento 13 (con ingresso pedonale da Corso Govone 16/A).

Questo spazio offrirà un'esperienza teatrale ancora più comoda e strutturata, mantenendo le incursioni in platea che da sempre rendono gli attori parte integrante del gioco investigativo. Fedeli all'idea che il teatro debba essere un bene accessibile a tutti, gli organizzatori hanno voluto mantenere i prezzi popolari. Due ore di assoluta spensieratezza e risate, dunque, senza gravare sul portafoglio. La vera novità dell'edizione 2026-2027 è l'introduzione della formula abbonamento. Scegliendo di abbonarsi, gli spettatori potranno garantirsi il proprio posto fisso per tutti gli appuntamenti in cartellone e ottenere uno sconto di circa il 20% rispetto all'acquisto dei singoli biglietti. Le indagini più esilaranti della città sbarcano nel quartiere Crocetta.