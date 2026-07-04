A Bardonecchia alla riscoperta delle tradizioni contadine e dei grandi nomi dell'alpinismo

Se c’è una località turistica in cui in estate è impossibile annoiarsi è Bardonecchia. In tutti i fine settimana in quella che i vecchi torinesi chiamano ancora “La Conca” sono in programma eventi in cui si tramandano storie, tradizioni, antichi saperi e prodotti che hanno fatto la fortuna turistica dell’Alta Valle di Susa.

Tra gli eventi patrocinati dalla Città metropolitana di Torino spicca ad esempio la mostra di fotografie e attrezzature alpinistiche intitolata “1956/2026, una valle, quattro scialpinisti, una storia: 70 anni dalla prima traversata delle Alpi che unì Bonatti, Longo, Guy, Dematteis e Bardonecchia”. L’appuntamento per l’inaugurazione è alle 17 di domenica 12 luglio nella sede dell’Assomont a Melezet, con ingresso libero sino ad esaurimento dei posti. Per le informazioni sull’iniziativa si può fare riferimento all’Ufficio del Turismo, che ha sede al Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta 4 e risponde al numero telefonico 0122-99032. La mostra è curata da Riccardo Topazio e all’inaugurazione intervengono Roberto Mantovani, Cecco Dematteis, Luciana Roude, Silvio Guiffrey, Alberto Borello, Piero Scaglia, Anna Sainato e il gruppo di musica popolare Parenaperde.