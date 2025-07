Ruba il cellulare ad un autista del bus attraverso il finestrino: in manette 31enne

Controlli della Polizia di Stato vicino nella zona della stazione di "Porta Nuova". Complessivamente sono state identificate oltre 170 persone e controllate 6 locali commerciali.

Controlli a Porta Nuova

Nello specifico due uomini sono stati trovati in possesso di circa 70 grammi di cannabis e denunciati per spaccio di sostanza stupefacenti. Un terzo, invece, è stato sorpreso con un coltello in tasca: lo stesso è stato denunciato per porto ingiustificato di coltello.

La Polfer ha inoltre multato un cittadino per ubriachezza molesta, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore.

Autista derubato

Sempre negli scorsi giorni la Polizia ha arrestato un italiano di 31 anni con l'accusa di furto con strappo a Torino. Secondo le testimonianza il ladro si era avvicinato ad un bus davanti all'ospedale San Giovanni Bosco: qui, attraverso il finestrino, ha poi rubato il cellulare all'autista del pullman strappandoglielo dalle mani per poi darsi alla fuga.

La pattuglia, impegnata nei servizi di controllo in Barriera Milano, ha fermato il 31enne che è stato trovato in possesso del telefonino.