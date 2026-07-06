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Cronaca | 06 luglio 2026, 12:52

Allarme sicurezza ad Aurora, giovane scippato e malmenato. Terzo episodio in pochi giorni

La denuncia della capogruppo alla 7 di FdI Alessi: "Sequestrare i monopattini"

Scippo nelle vie del quartiere Aurora

Scippo nelle vie del quartiere Aurora

È allarme sicurezza ad Aurora, dove via Carmagnola negli ultimi giorni è stata teatro di ben tre scippi. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato questa mattina, quando un giovane è stato aggredito e malmenato da due individui in monopattino, privi di casco.

Gli episodi

Una residente ha prontamente segnalato l'accaduto tramite l'app Youpol, permettendo l'intervento della Polizia e dei sanitari del 118. Ma non si tratta di un caso isolato: a Vanchiglietta, praticamente in concomitanza, due uomini in monopattino hanno scippato un'altra persona con la stessa modalità. Un gesto criminale che purtroppo spesso resta impunito: è difficile cogliere in flagrante i ladri, che quindi riescono ad allontanarsi bordo del mezzo a due ruote facendo perdere le tracce.

Un altro residente di via Carmagnola è stato scippato intorno alle 22:30 di ieri, spinto a terra per rubargli un braccialetto. Un'altra vittima ha subito il furto della collana all'angolo di via Lodi, al semaforo.

"La situazione - denuncia la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7, Patrizia Alessi - ha sollevato preoccupazione tra i cittadini. Alcuni, addirittura, scelgono di non sporgere denuncia".

Alessi (FdI): "Sequestro dei monopattini"

"Auspico - prosegue la meloniana - che la Polizia Municipale inizi a sequestrare i monopattini utilizzati da questi individui, controllando la loro identità, la regolarità della loro posizione e la validità dei contratti di affitto". "È tempo di rendere la vita difficile a chi commette questi reati e garantire maggiore sicurezza per tutti", chiosa Alessi, che chiede venga applicato il Daspo urbano.

redazione

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