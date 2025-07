Scontro mortale nella serata a Mirafiori: morto un motociclista

Tragedia ieri sera in strada delle Cacce a Torino, dove un centauro ha perso la vita in un incidente stradale. Il motociclista, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura all'angolo con via Giovanni Bovetti.

Impatto violento

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo: purtroppo l'impatto è stato troppo violento e le ferite riportate non hanno lasciato scampo al 45enne, che è deceduto.

A Mirafiori anche gli agenti della Polizia Municipale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.