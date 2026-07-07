Fermati in auto a Mirafiori Sud con il "bazar" in casa: scoperti con mezzo chilo di droga sintetica, palloncini e bombole "esilaranti"

Ketamina, ecstasy e decine di bombole di gas esilarante pronte da inalare: un normale controllo stradale a Mirafiori Sud fa emergere un supermarket della droga.

L'operazione è scattata domenica scorsa intorno alle 11 quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato in via Pomaretto un'auto con a bordo tre passeggeri di origine senegalese, tra i venti e i trent'anni. Il forte nervosismo mostrato da uno di loro, un ragazzo senza documenti e già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha spinto i militari a estendere il controllo alla sua abitazione, situata a breve distanza. All'interno dell'appartamento i Carabinieri hanno sorpreso un altro ventenne, anch'egli con precedenti, scoprendo il deposito di sostanze illecite.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 384 grammi di ketamina, 37 grammi di ecstasy, 33 grammi di catinone (noto come Khat) e diverse pastiglie di cannabis, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Insieme alla droga, i militari hanno trovato 32 bombole di protossido di azoto con relativi palloncini, un gas che viene inalato per ottenere uno stato di euforia temporanea. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre i due giovani sono stati arrestati con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti e trasferiti nel carcere "Lorusso e Cutugno" a disposizione della Procura della Repubblica di Torino.