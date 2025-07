Grosso ramo cade in corso Massimo D'Azeglio per il vento: bus deviato

Paura questa sera in corso Massimo D'Azeglio a Torino dove, a causa del forte vento, intorno alle 21.15 un grosso ramo di un albero si è staccato per poi schiantarsi sull'asfalto all'altezza di Torino Esposizioni.

Come si vede dalle immagini, la porzione di pianta si è spezzata di netto e le fronde hanno invaso completamente la carreggiata lato San Salvario, davanti al Teatro Nuovo. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuna macchina, quindi non si registrano feriti.

A causa dell'impedimento la linea bus 67 in direzione Moncalieri è stata deviata e non transita su quel tratto di corso Massimo D'Azeglio.